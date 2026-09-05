Ramis abre las puertas de la titularidad a Del Castillo: “Está preparado”

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Pamplona, 5 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis ha afirmado que su equipo llega en buenas condiciones al choque del domino ante el Alavés y dejó la puerta de la titularidad abierta a Romain Del Castillo porque considera que ya está “preparado”.

“Ha ido bien. Una semana corta de entrenamiento, intentando dar descanso a aquellos que tuvieron más minutos y hemos repartido la carga en esos tres partidos que quedaban hasta mañana, hoy incluido. Hemos trabajado lo que queríamos de cara al choque de mañana”, ha comentado el míster sobre el trabajo desarrollado esta semana tras la victoria 1-0 sobre el Getafe.

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Sobre la primera convocatoria para el francés Romain Del Castillo, ha dicho: “Viene de entrenar con su equipo, de competir. Ha entrenado ya con el equipo, tiene ritmo, está disponible, es un jugador inteligente que tiene experiencia y campo. En ese sentido, no tendrá ningún problema en entender qué queremos de él”.

“Es un equipo incómodo, que aprieta y ordenado. Tiene dos delanteros que dan mucho trabajo y que obligan a mucha atención. Te obliga a tener que atacar bien porque tiene jugadores rápidos por fuera. Partido de ajustar detalles y, como siempre, hay que equilibrarlo mucho y hacer muchas cosas bien para poder sacarlo adelante”, ha indicado sobre el Alavés.

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Hablando de posible once, Ramis ha dicho que escogerá el esquema “que mejor se adapte al partido”, sabiendo que “hay que ajustarse” a lo que requiera el partido.

“Adaptarse y tener variedad para afrontar todo tipo de partidos y que en esa ocupación aparezcan diferentes perfiles, pues te da diferentes objetivos a conseguir en el partido, pero no es fácil. Son muchas horas estudio”, ha reconocido sobre la preparación de un encuentro.

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“Creo que el partido tendrá sus momentos, estoy seguro de que el inicio de las partes, sobre todo la primera, va a ser de mucha intensidad, sobre todo el del rival. Tiene 15 minutos muy altos en altas intensidades y hay que darle respuesta. Habrá momento para uno y para otro”, ha continuado. EFE

le/mm/apa