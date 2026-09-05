Prisión provisional para el presunto autor del tiroteo mortal de Barakaldo

Guardar

Bilbao, 5 sep (EFE).- El juzgado de guardia de Barakaldo (Bizkaia) ha decretado este sábado prisión provisional para el hombre de 48 años detenido como presunto autor del tiroteo en el que murió otro varón el pasado jueves en esa localidad, a quien, en principio, se le imputa un delito de homicidio.

El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

PUBLICIDAD

La causa seguirá su instrucción en un juzgado de Barakaldo.

El tiroteo ocurrió sobre las 20:30 del jueves cerca del campo de fútbol de Lasesarre, donde un hombre disparó varias veces con una escopeta a otro y después huyó en un vehículo.

PUBLICIDAD

La víctima, un hombre de 48 años, sufrió varias heridas de arma de fuego en el abdomen y murió esa misma noche en el hospital al que fue trasladado, según informó el Departamento vasco de Seguridad.

Poco después del ataque, una patrulla de la Ertzaintza localizó al sospechoso cuando circulaba por Amurrio (Álava), donde fue detenido.

En el registro de su vehículo, los agentes hallaron el arma empleada en el crimen.

La investigación para esclarecer el móvil, que podría tener un carácter sentimental, continúa, según ha informado la Ertzaintza. EFE