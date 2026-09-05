Muere una mujer corneada por un toro en el encierro en Ayna (Albacete)

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Toledo, 5 sep (EFE).- Una mujer de 64 años ha muerto este sábado tras resultar herida por asta de toro en un encierro en Ayna (Albacete), en el que también ha resultado herida otra persona cuyos datos no han trascendido.

Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido a las 10:55 horas de este sábado durante el encierro que se estaba celebrando con motivo de las fiestas patronales de Ayna.

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La mujer ha muerto tras ser embestida por un toro, al igual que la segunda persona de la que se desconocen los datos.

Además del recurso sanitario que hay establecido en preventivo para los festejos taurinos, se ha activado al helicóptero medicalizado y a la Guardia Civil. EFE

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