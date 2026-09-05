Maíllo sospecha de casos de "el que pueda hacer que haga" dentro de la Policía sobre Ceuta

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Madrid, 5 sep (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha mostrado este sábado su sospecha de que la consigna de Aznar de que "el que pueda hacer que haga", con la que se describen acciones de funcionarios contra el Gobierno, pudo tener relación con la crisis de Ceuta, por parte de policías que ocultasen información al ministro.

Maíllo lo ha apuntado así en declaraciones a la prensa en Madrid antes de una reunión de los coordinadores de las federaciones que componen IU, al dar explicaciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

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"No hay que ser ingenuo al respecto, aquí el 'el que pueda hacer que haga' está operando, no solo en la judicatura, sino también en terminales de las fuerzas de seguridad del Estado", ha dicho el líder de IU respecto a la frase que pronunció el expresidente del Gobierno José María Aznar en noviembre de 2023, por la que se conocen las actuaciones contra el Ejecutivo que por aquel entonces formó Pedro Sánchez.

En ese sentido, ha mostrado su "preocupación" al creer que en las fuerzas de seguridad "han entrado elementos reaccionarios" que hacen "operaciones paralelas al Estado".

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Preguntado acerca del secreto pedido por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón para un informe policial no elevado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el coordinador de IU ha señalado que su formación política siempre se situará "en la legitimidad de las actuaciones que se determinen".

No obstante, ha añadido: "No somos ingenuos en cuanto a las posiciones del Poder Judicial en muchas ocasiones con respecto al derribo del Gobierno".

También ha agregado que este caso apunta a que en el Ministerio del Interior hay "descontrol sobre sus subordinados", con informaciones que no llegan a Marlaska.

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A su juicio, quienes no elevaron informes al ministro "tienen que ser destituidos", pero si se elevaron y fue el ministro, a sabiendas de que había esos informes, quien "no dio conocimiento al presidente" Pedro Sánchez, entonces "tiene que asumir sus responsabilidades el ministro".

Asimismo, ha hecho extensivas sus sospechas a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia que actúan en Ceuta y Marruecos al señalar que la crisis en esta ciudad autónoma es también "un fracaso del CNI", bien por no detectar la llegada masiva, bien por la deslealtad de sus homólogos marroquíes.

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Aunque ha admitido la posibilidad de que en el CNI "habiendo detectado y habiendo elevado, no se hubiera hecho caso".

Maíllo ha indicado que IU alertó ya desde el 6 de agosto de la "responsabilidad clara" de Marruecos en la llegada masiva del 30 de julio porque era "un ataque híbrido" contra España por parte de "un Gobierno sátrapa".

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Además, cree que "es urgente el traslado a la península de las personas que están esperando que se resuelva su expediente" en Ceuta, para que tengan "condiciones dignas de espera" y para "desinflar la presión" en la ciudad autónoma, en especial de unas 500 niñas de "vulnerabilidad máxima".

"Rechazarlo por el PP y Vox sería prevaricar", ha advertido sobre la oposición al reparto de migrantes por algunos gobiernos autonómicos.

Sobre las elecciones de dentro de nueve meses en más de 8.000 ayuntamientos, Maíllo ha dicho que "en la mayoría de ellos va a estar IU de manera unívoca o con otras organizaciones", porque mantiene su "política de alianzas amplia". EFE

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(Vídeo) (Audio)