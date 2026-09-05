IU critica la "sensación de descontrol" de Interior en Ceuta y dice que Marlaska debe asumir responsabilidades si falló

05/09/2026 El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación antes de participar en una reunión con coordinadores autonómicos de la formación. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA IU

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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado el "descontrol" en el Ministerio del Interior en las informaciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y cree que su titular, Fernando Grande Marlaska, debe asumir responsabilidades si no supo trasladar avisos bien en el seno del Gobierno, o bien destituir a los mandos que hayan tenido una actitud "desleal" con Interior.

También ha lanzado que el Centro Nacional de Inteligencia ha "fracasado" al no detectar los movimientos que se daban en frontera, ha afeado al presidente Pedro Sánchez la tardanza a la hora de reaccionar y ha reclamado al ala socialista del Gobierno que cambie de postura y acepte trasladar a migrantes a la Península para que Ceuta vuelva a la normalidad.

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Por otro lado, ha advertido a las comunidades gobernadas por el PP que incurrirán en "prevaricación" si rechazan la derivación de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de reunirse con los coordinadores autonómicos de IU, con el objetivo de analizar los nuevos retos políticos del curso político.

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IU DIO LA CARA DESDE EL PRINCIPIO Y SEÑALÓ A MARRUECOS

Maíllo ha defendido que IU es un proyecto federal que fortalece a la izquierda alternativa y que ha demostrado que en la crisis de Ceuta "da la cara desde el principio", reclamando desde inicios de agosto la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y un gabinete de crisis permanente en la ciudad autónoma.

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También ha reivindicado que su organización dijo que la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio en Ceuta era un "ataque híbrido" del que Marruecos, que cuenta con un "gobierno sátrapa", tiene una clara responsabilidad donde no ha habido lealtad ni relación de buena vecindad.

Dicho esto, el líder de IU ha afirmado que también cuentan con "soluciones" para esta emergencia social que atraviesa Ceuta y que pasa por el traslado "urgente" a la Península de los migrantes, de los adultos pero sobre todo de los menores no acompañados. Y es que esa es la fórmula, según ha relatado, para que Ceuta "vuelva a la normalidad" y "desinflar" el "ambiente" que hay en las calles de la ciudad.

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HAY 10.000 PLAZAS PARA ACOGER MIGRANTES EN LA PENÍNSULA

Maíllo ha afirmado que IU ha contabilizado la existencia de 10.000 plazas disponibles en los centros de acogida de toda la península para estos traslados. En especial, ha urgido por reubicar en la Península a 500 menores en situación de vulnerabilidad y ha remarcado que su atención es una obligación legal, advirtiendo a los gobiernos de PP que rechazar esa derivaciones sería "prevaricar".

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Luego, Maíllo ha dicho que esta crisis deja evidencias como que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado "tarde" cuando la respuesta que se tenía que haber dado una respuesta "mucho más rápida".

También ha constatado que ha habido un "fracaso del CNI" y que también puede haber comportamientos desleales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que hubiera información de que no se hubiera elevado a los ministerios, lo que en ese caso obliga a acometer ceses y destituciones.

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NO SON "INGENUOS" CON LOS MOVIMIENTOS PARA "DERRIBAR AL GOBIERNO"

Es más, ha declarado que IU tiene una preocupación desde hace tiempo con la presencia de ciertos sectores de las Fuerzas de Seguridad que hacen operaciones "paralelas" al Estado y que "no hay que ser ingenuo ante eso".

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En cuanto a si percibe tensiones entre la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la crisis migratoria encargando informes policiales al respecto y el Ejecutivo, Maíllo ha dicho que su formación siempre se sitúa en la legitimidad de las actuaciones que se determinen pero tampoco son "ingenuos", puesto que ha habido posiciones del Poder Judicial que han colaborado en movimientos de "derribo del Gobierno".

No obstante, ha confrontado que la realidad es que hay una sensación de "descontrol" en el Ministerio del Interior e insiste en que si hay mandos que no elevaron información a Marlaska deben ser destituidos, pero si fue el ministro quien tenía datos y no los elevó al presidente debe ser él quien asuma su responsabilidad.

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Por último, ha subrayado que este curso político es "determinante", al abarcar tanto elecciones generales como autonómicas y locales, y que IU va a estar presente en las citas electorales ya sea de "manera unívoca" u con otras organizaciones aliadas.

"Siempre hemos hecho una política de alianza amplia", ha desgranado Maíllo en alusión al plano estatal, autonómico y local. Por ejemplo, su formación está preparando una coalición para los próximos comicios generales con Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.