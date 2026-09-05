En libertad provisional los tres detenidos por el presunto matrimonio forzado de una menor de 14 años en Gernika

29/08/2026 Vehículo de la Ertzaintza POLITICA AUTONOMÍAS

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El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Gernika acordó este viernes la libertad provisional para las tres personas detenidas por la Ertzaintza en relación con el presunto matrimonio forzado de una menor de edad, de 14 años, que estaba embarazada. Los arrestados son los progenitores de la menor y el varón con el había sido casada mediante el rito tradicional rumano.

Según fuentes del TSJPV, para una de las tres personas detenidas, el varón de 27 años con el que se habría casado a la menor, el juzgado ha fijado medidas cautelares, por las que se le ha retirado el pasaporte e impuesto la prohibición de salir del territorio nacional, además de comparecer semanalmente en el juzgado.

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Los tres arrestados tendrán que acudir al juzgado cada vez que sean citados durante la instrucción del caso, han añadido las mismas fuentes.

La Ertzaintza detuvo en la localidad vizcaína de Gernika-Lumo a los progenitores de una menor de 14 años, embarazada de cinco meses, y a un varón de 27 años con el que presuntamente había sido casada mediante el rito tradicional rumano.

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Además, se investiga a un joven de 17 años, presunto padre del bebé, que hasta el momento no ha podido ser localizado. La menor ha quedado bajo la tutela y protección de los servicios forales de Bizkaia competentes en materia de infancia.