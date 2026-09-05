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El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a un millar de migrantes

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(Actualiza la NA6134 con más información)

Madrid, 5 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona del muelle de Poniente.

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Según han explicado a EFE fuentes del ministerio, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

La decisión del ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad autónoma- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

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Dicha solicitud tenía por objeto "la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional", detalla la orden.

Además, indica que "la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad".

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordó no autorizar la solicitud presentada "por resultar incompatible con la normal explotación del puerto" y elevó el expediente a Puertos del Estado, que ya ha emitido un informe.

El mismo concluye que la ocupación temporal proyectada puede "incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria".

No obstante, considera que "concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto".

Tras este informe y el análisis de otra documentación recibida, el Ministerio de Transportes ha decidido atender la citada solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Según fuentes del ministerio, debido a "la excepcionalidad de la situación en Ceuta", el departamento que dirige Óscar Puente ha tomado el mando y ha decido autorizar el uso de una parte de la zona de servicio del puerto que está ya abierta a la ciudad.

La orden concluye que "podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación" o "directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación". EFE

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