El calor obliga a recortar el recorrido de la decimoquinta etapa

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La Pandera (Jaén), 5 sep (EFE).- La organización de La Vuelta 26 ha decidido modificar el recorrido de la etapa 15, prevista para mañana, 6 de septiembre, entre Palma del Río y Córdoba, ante las altas temperaturas previstas durante la jornada.

Con el objetivo de preservar la salud de los ciclistas y garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la competición, se activa el protocolo climatológico para la etapa 15. En consecuencia, se han tomado las siguientes medidas:

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La etapa contará con un recorrido de 110,2 kilómetros, frente a los 189,7 kilómetros previstos inicialmente.

La salida neutralizada se retrasa a las 14:50 y la salida lanzada a las 15:00.

El cambio de recorrido se aplicará a partir del kilómetro 52, donde la carrera tomará la CO-3402 en dirección a Santa María de Trassierra, en lugar de continuar por la A-3075 hacia Villaviciosa de Córdoba, como estaba previsto inicialmente.

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La decisión ha sido tomada tras la activación del protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de La Vuelta, una vez atendidas todas las consideraciones realizadas por las partes y las circunstancias climatológicas previstas para la etapa de mañana. EFE