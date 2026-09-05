Estos son los cinco hábitos que pueden hacer que huelas mal

El mal olor de axilas es uno de los problemas que más incomodan a muchas personas. Foto: (iStock)

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La higiene diaria no depende solo de la frecuencia de la ducha o del uso de desodorante. También intervienen el secado de la piel, el cuidado de zonas que suelen quedar fuera de la rutina y el estado de prendas y cabello. Un vídeo publicado por Farmacia La Plaza (@farmalaplazachiclana) reúne cinco hábitos que, según explican, pueden contribuir a la persistencia de olores corporales.

No secarse bien después de la ducha puede favorecer la aparición de bacterias y terminar en mal olor corporal, según advierten desde Farmacia La Plaza en un ranking de hábitos cotidianos que muchas personas pasan por alto.

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La humedad que queda en los pliegues o entre zonas de contacto de la piel forma parte de los factores que conviene revisar después del baño, especialmente cuando la rutina termina con prisa, porque esas áreas pueden permanecer húmedas durante más tiempo.

Más allá del perfume

En esa lista, la cuenta remarca que el problema no se resuelve con fragancias: “No camufles el olor con perfume y aprende a saber de dónde viene el mal olor”. El planteamiento pone el foco en identificar qué hábito puede estar detrás de cada caso, antes de sumar productos para disimularlo. El perfume puede aportar aroma, pero no sustituye el lavado, el cambio de ropa ni el secado completo.

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Entre los comportamientos señalados, ubican en el cuarto lugar la costumbre de “repetir ropa que solo has usado un rato”, una práctica que, de acuerdo con la publicación, puede sostener olores aun cuando la prenda no parezca sucia a simple vista.

Mal olor en la ropa (Freepik)

La recomendación apunta a prestar atención a las prendas que estuvieron en contacto directo con la piel, en particular si hubo calor, actividad física o transpiración. La apariencia de una remera, una camiseta o una prenda interior no siempre permite detectar si conserva olor.

En el tercer puesto mencionan el lavado insuficiente del cabello: “Lavarte el pelo poco y mal”. La explicación que suman es que “se acumula el sebo, sudor, productos”, lo que puede intensificar el olor con el paso de las horas.

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En este punto, la publicación no fija una frecuencia única para todas las personas, sino que advierte sobre la importancia de realizar una limpieza adecuada y de retirar los restos de productos que se aplican sobre el cuero cabelludo o el pelo.

Zonas que suelen quedar fuera de la rutina

En segundo lugar, apuntan a un foco frecuente de mal aliento que no siempre se atiende durante la higiene diaria: “Olvidarte de la lengua”. En ese punto, aclaran que “el mal aliento no solo viene de los dientes”.

La limpieza bucal, por lo tanto, no se limita al cepillado dental. La lengua también forma parte de la rutina y puede requerir atención específica, sin reemplazar las consultas odontológicas cuando el problema persiste.

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La ciencia y la dermatología señalan que ducharse todos los días responde más a un hábito cultural que a una necesidad médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer lugar del ranking lo ocupa un descuido al lavarse el cuerpo: “Lavarte el cuerpo, pero olvidarte de los rincones especiales”. Como ejemplo, enumeran zonas donde puede acumularse olor: “Ombligo, detrás de orejas, debajo del pecho”.

Son áreas que pueden quedar fuera del lavado habitual si la higiene se realiza de forma rápida o automática. Revisar todos esos puntos, secarlos después de la ducha y mantener una rutina acorde a las necesidades personales de cada individuo puede ayudar a detectar qué costumbre conviene modificar para evitar los malos olores.