El Barcelona se estrenará en casa contra el París FC y el Real Madrid, ante el PSG

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El Barcelona comenzará la defensa de su título de la Liga de Campeones en casa ante el París FC el próximo día 23, mientras que el Real Madrid lo hará también como local frente al París Saint-Germain (PSG) un día antes.

El doble duelo entre los dos clubes españoles y los dos parisinos abrirá una competición en la que por segundo año consecutivo participan 18 equipos, que se enfrentarán entre sí en una fase de liga con seis partidos cada equipo, y que se prolongará hasta el 16 de diciembre, según informa la UEFA en su web un día después de la celebración del sorteo.

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El Barcelona jugará fuera contra el AS Roma (30 septiembre) y el Koge danés (29 octubre) en la segunda y tercera jornada, respectivamente.

Luego enlazará dos partidos en casa, ante el Arsenal y el Servette FC Chenois suizo, el 11 y 19 de noviembre, respectivamente, y completará la fase en Múnich ante el Bayern.

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El Real Madrid también jugará a domicilio la segunda y tercera jornada, ante el Manchester City y el Bayern Múnich (1 y 28 de octubre), y proseguirá con el París FC y el Inter de Milán en el Alfredo Di Stéfano el 10 y 18 de noviembre.

Su último duelo será el 16 de diciembre ante el AS Roma en la capital italiana.

Completan la participación de la máxima competición continental el OL Lyonnes, actual subcampeón, Chelsea, Juventus, Hacken, Benfica, Leuven y Austria Viena.

La ida de los octavos de final tendrá lugar el 3 y 4 de febrero y la vuelta, una semana después, mientras que los cuartos se han programado para el 23 y 24 de marzo el primer encuentro, y el 31 de marzo y 1 de abril, el segundo.

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Las semifinales se celebrarán el 1-2 (ida) y 8-9 (vuelta) de mayo y la final en Varsovia aún está por concretarse si será el 28, 29 o 30 de mayo.

Partidos del Barcelona:

- París FC - 23 septiembre (21.00 horas) (local)

- AS Roma - 30 septiembre (18.45) (visitante)

- Koge - 29 octubre (21.00) (visitante)

- Arsenal - 11 noviembre (18.45) (local)

- Servette - 19 noviembre (21.00) (local)

- Bayern Múnich - 16 diciembre (21.00) (visitante)

Partidos del Real Madrid:

PSG - 22 septiembre (21.00 horas) (local)

Manchester City - 1 octubre (21.00) (visitante)

Bayern Múnich - 28 octubre (18.45) (visitante)

París FC - 10 noviembre (18.45) (local)

Inter de Milán - 18 noviembre (18.45) (local)

AS Roma - 16 diciembre (21.00) (visitante). EFE