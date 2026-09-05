Domingo de temperaturas significativamente elevadas

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Madrid, 5 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la península y zonas de los archipiélagos, además de posibles chubascos y tormentas dispersos en regiones del noroeste y centro norte.

La mitad este y el extremo sur peninsulares quedarán bajo la influencia de una masa de aire subtropical, con cielo nuboso o con intervalos de nubes medias y altas y una tendencia a abrirse claros de oeste a este.

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En el resto de la península predominará el cielo poco nuboso o despejado, aunque la influencia de una dana dejará algunos intervalos con posibles chubascos y tormentas dispersos en regiones del noroeste y centro norte, que irán a más a partir de las horas centrales con la formación de abundante nubosidad de evolución.

Esas tormentas podrán ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y este de la meseta Norte.

Además, habrá nubosidad, baja con probables brumas, en litorales de Galicia, Ceuta y Melilla. Poco nuboso en Baleares, y en Canarias nubosidad de tipo medio y alto que puede dejar alguna precipitación o tormenta ocasional en cumbres y tendiendo a poco nuboso.

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En Canarias y el sur peninsular habrá calima.

Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época, si bien para las máximas predominarán los descensos, que serán notables en el oeste de Galicia, y salvo en Baleares, fachada oriental, Cantábrico y cuadrante suroeste con ascensos.

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En amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular así como en zonas de los archipiélagos se superarán los 35 grados, mientras llegarán a 40 en el Guadalquivir y puntos de las depresiones del nordeste.

Predominarán los descensos en las mínimas, salvo en Baleares, Estrecho y tercio nordeste peninsular con pocos cambios o aumentos.

Además, se esperan noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur y nordeste peninsular, pudiendo no bajar de 25 grados en puntos de Canarias, Guadalquivir y Mediterráneo.

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En cuanto a los vientos soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, con viento moderado del oeste en litorales del Cantábrico y de levante con intervalos fuertes en el Estrecho.

Viento flojo, predominando la componente oeste, en el resto salvo en el Mediterráneo donde lo harán las este y sur.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- GALICIA: Poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales, que irán acompañadas de nieblas en el litoral occidental y de nubes altas en el resto. No se descarta alguna lluvia débil dispersa en la mitad occidental acompañada de tormenta. Posible calima ligera.

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Las temperaturas en descenso, que será más acusado el de las máximas en el interior de la mitad occidental, que será notable, excepto en La Mariña, donde se esperan máximas en ascenso. El viento soplará flojo con predominio de la componente oeste.

- ASTURIAS: Poco nuboso, aumentando a nuboso por la tarde, cuando no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional en la Cordillera. Las temperaturas en descenso y el viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en el litoral, que será algo más intenso en horas centrales.

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- CANTABRIA: Cielos nubosos de madrugada, que se irá despejando y abriendo claros a lo largo de la mañana, con predominio de nubes bajas al final del día. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional con mayor probabilidad por la tarde en la Cordillera.

Las temperaturas mínimas en descenso en el suroeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Las máximas en descenso en el tercio sur y en ascenso en el resto. El viento será flojo variable con predominio del oeste en el litoral.

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- PAÍS VASCO: Cielos nubosos, abriéndose grandes claros durante la mañana y formándose nubosidad de evolución en el sur por la tarde. Probables chubascos y tormentas en el interior, que podrían extenderse al litoral.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado en el sur de Álava, y las máximas en descenso notable, localmente extraordinario en el interior de Gipuzkoa. El viento será flojo variable, tendiendo por la tarde a componente norte en interior y a oeste en el litoral.

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- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso en el cuadrante suroccidental. En el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos de nubes medias, altas y de evolución diurna, con probabilidad de algunos chubascos y tormentas, sobre todo en el tercio norte y este.

Las temperaturas en ligero o moderado descenso. El viento soplará variable, con predominio del oeste y suroeste por la tarde, flojo o moderado, con algunos intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas próximas a las tormentas.

- NAVARRA: Cielos nubosos de nubes medias y altas, despejándose durante la tarde cuando no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional.

La temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso, excepto en la Vertiente Cantábrica donde se esperan aumentos. El viento será flojo variable, tendiendo a norte al final de la tarde.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos, con nubes medias y altas y de evolución diurna. Probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde.

Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en ligero o moderado descenso. Viento variable, predominando el sureste por la tarde, flojo o moderado, sin descartar algunas rachas muy fuertes en zonas próximas a las tormentas.

- ARAGÓN: Intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en Cinco Villas y la mitad oeste del valle del Ebro; las máximas en descenso, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas.

El viento soplará flojo de dirección variable, con intervalos de suroeste flojo ocasionalmente moderado en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde.

- CATALUÑA: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; en el Pirineo se espera nubosidad de evolución diurna por la tarde. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios

Las máximas irán en descenso en el Ampurdán, en ascenso en el litoral de Tarragona y sin cambios en el resto, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas y alcanzando los 39-40 grados en el interior.

El viento será flojo de dirección variable, predominando la componente sur por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Tarragona.

- EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna. Las temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y las máximas en ascenso, que podrá ser localmente notable en la mitad sur. El viento variable, tendiendo a componente oeste, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas de madrugada y de evolución en horas centrales del día, en el norte, cuando hay probabilidad de chubascos y tormentas en la sierra, principalmente en zonas altas. Posible calima ligera.

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado de las mínimas en el suroeste y de las máximas en zonas llanas de la mitad oriental. El viento soplará flojo variable, tendiendo en horas centrales a sur y suroeste.

- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos de nubes medias y altas, que podrían ir con lluvias débiles y chubascos dispersos, tendiendo desde la mañana a poco nuboso, aunque con alguna nubosidad de evolución, por la tarde, principalmente en zonas de montaña cuando no se descarta algún chubasco o tormenta en el Sistema Central y Montes de Toledo. Posible calima ligera.

Las temperaturas mínimas con ascensos locales en el este de Guadalajara y sin cambios o en descenso, en general ligero, en el resto. Las máximas en descenso en la mitad oriental y en La Mancha, en aumento en el oeste de Toledo y sin cambios en el resto. Se alcanzarán los 38 grados en el suroeste de Ciudad Real. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso con nubes altas, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las mínimas en la mitad sur; se esperan valores significativamente elevados en el interior y el prelitoral de Valencia y del sur de Castellón.

El viento será flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el noroeste por la tarde.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso en el interior y en ligero ascenso en el litoral; las máximas con pocos cambios. Los vientos serán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas a partir de la tarde. Brumas matinales. Las temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. El viento soplará flojo variable y habrá brisas costeras.

- ANDALUCÍA: Cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, tendiendo a quedar poco nubosos o despejados de oeste a este a lo largo del día. Polvo en suspensión, sin descartar que se produzcan depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios; las máximas en ascenso en la vertiente atlántica y sin cambios o en descenso en la mediterránea. Vientos flojos variables. Levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas hasta la mañana.

- CANARIAS: Intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso en las islas occidentales durante la mañana. En el norte predominarán los intervalos de nubes bajas. Calima ligera, que será más significativa en medianías y cumbres de la provincia oriental.

Las temperaturas, en general, en ligero descenso en medianías del norte y en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur, donde se podrán alcanzar localmente los 34 °C, en especial en medianías, 37 °C en el caso de Gran Canaria. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas. EFE