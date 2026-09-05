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Denuncian un nuevo robo de joyas en una iglesia de Badajoz, tercero en la zona

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Mérida, 5 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Valle de Santa Ana (Badajoz) ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de diversas joyas de la Virgen de los Dolores, en la iglesia de Santa Ana, esta madrugada, tercer suceso de estas características en la zona en los últimos días tras los ocurridos en Jerez de los Caballeros y Barcarrota.

Así lo ha informado en sus redes sociales el consistorio de Valle de Santa Ana, localidad a seis kilómetros de Jerez de los Caballeros, donde la noche anterior fueron sustraídas de la iglesia de Santa Catalina diversas joyas y objetos de las imágenes religiosas, entre ellas dos coronas de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, cuya valor inicial ronda los 50.000 euros.

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Además, la Guardia Civil informó este viernes a EFE que el párroco de Barcarrota (Badajoz), municipio también de la misma zona, interpuso una denuncia el pasado 31 de agosto por el robo de varias joyas de la patrona del municipio, la Virgen de Soterraño.

En el caso de Valle de Santa Ana, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido y "en la medida de lo posible" recuperar lo sustraído, "parte de la historia y de la memoria" del pueblo.

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Así, ha reclamado que si alguna persona "ha visto algo que pueda resultar de interés, ha observado algún movimiento extraño o dispone de cualquier información, por mínima que pueda parecer" se ponga en contacto con la Policía Local o con la Guardia Civil.

"Las joyas que le han sido sustraídas representan mucho más que un valor material. En ellas hay historia de nuestro pueblo, promesas, agradecimientos y recuerdos de nuestros seres queridos", ha relatado el consistorio.

A su juicio, éstas son "muestras de cariño y de fe" que, durante generaciones, los vecinos han depositado en la Virgen.

"Un valor sentimental que no puede medirse en dinero y que pertenece a todos los vecinos de Valle de Santa Ana", ha concluido.

Así, los hechos ya se encuentran en manos de la Guardia Civil, que está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido con las joyas, cuyo valor económico no ha trascendido. EFE

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