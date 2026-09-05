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Se cumplen 3 años de la muerte de María Teresa Campos en medio de polémicas: desde la crítica situación por su ático en Málaga hasta la calle con su nombre sin inaugurar

Terelu Campos y Carmen Borrego afrontan este señalado aniversario envueltas en varios debates

María Teresa Campos en 'Mi casa es la tuya' (Mediaset)
Se cumplen tres años del fallecimiento de María Teresa Campos. (Mediaset)
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Este 5 de septiembre se cumplen tres años del fallecimiento de María Teresa Campos, una de las figuras más emblemáticas e influyentes en la historia de la comunicación en España. A tres años de su partida, la memoria de la célebre periodista malagueña continúa muy viva en el imaginario colectivo, respaldada por una brillante trayectoria profesional que transformó el panorama audiovisual de nuestro país.

Sin embargo, este nuevo aniversario llega marcado por varias polémicas en su ciudad natal y con sus dos hijas como protagonistas. El recuerdo de la mítica presentadora se cruza en la actualidad con dos frentes de incertidumbre en la tierra a la que siempre profesó un amor incondicional y de la que siempre presumió con orgullo.

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Por un lado, el reconocimiento institucional promovido tras su muerte para perpetuar su legado permanece en una pausa indefinida. A pesar de que los trámites administrativos se completaron a tiempo, según Cool, el acto público para inaugurar formalmente la vía sigue sin fecha fijada. Esta falta de resolución ha generado cierta molestia entre sus admiradores.

En el otro lado de la balanza, la tranquilidad familiar se ha visto convulsionada recientemente por las disputas y filtraciones ligadas al histórico ático que la comunicadora poseía en la cotizada zona de Pedregalejo. Las hijas de la periodista, Terelu Campos y Carmen Borrego, afrontan este señalado aniversario envueltas en explicaciones públicas sobre la difusión no autorizada de imágenes e información de la propiedad.

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Una calle con su nombre, pero sin acto oficial

Poco después de confirmarse la pérdida de la comunicadora en septiembre de 2023, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció que la ciudad rendiría un homenaje permanente a la periodista bautizando una vía con el nombre de Periodista María Teresa Campos Luque. No obstante, al cumplirse tres años de aquel compromiso, la calle continúa desprovista de su correspondiente inauguración institucional.

La ubicación elegida, situada en la zona de expansión urbanística cercana a La Térmica y a la avenida Imperio Argentina, contó con el beneplácito de Terelu Campos y Carmen Borrego tras descartarse otras alternativas.

María Teresa Campos, conocida como 'La reina de las Mañanas', ha fallecido este martes cinco de septiembre

A pesar de que la placa conmemorativa se encuentra lista, el consistorio malagueño sostiene que el aplazamiento obedece al deseo expreso de las hijas de aguardar a que el entorno urbanístico esté completamente desarrollado y presente un aspecto más acorde con la relevancia histórica de su madre. Esta larga e indefinida espera ha provocado que un gesto de profundo calado afectivo e institucional quede suspendido, expuesto al desgaste mediático y a una paulatina pérdida de actualidad por la falta de un acuerdo definitivo para fijar la fecha de su descubrimiento oficial.

La controversia del ático en Málaga

A la paralización del homenaje callejero se suma la marejada desencadenada en torno al patrimonio inmobiliario de la célebre presentadora. Se trata de un exclusivo ático de 180 metros cuadrados ubicado en el antiguo barrio de pescadores de Pedregalejo, un inmueble con vistas al mar repleto de recuerdos que sirvió durante años como refugio de la periodista y cuya valoración actual es de millón y medio de euros.

La controversia estalló tras la repentina publicación de imágenes del interior de la vivienda en un portal inmobiliario de internet, acompañadas de una propuesta económica sin la autorización previa ni el consentimiento formal de las herederas.

María Teresa Campos en 'Mi casa es la tuya' (Mediaset)
María Teresa Campos y los problemas actuales con su casa. (Mediaset)

Frente a los rumores de apuros económicos o venta inminente, tanto Terelu Campos como su sobrino José María Almoguera han tenido que salir al paso para aclarar que la intención familiar se limitaba a efectuar una valoración previa de mercado y que, además, solo se han entablado conversaciones con gente de “total confianza”.

Terelu y Carmen afrontan este emotivo aniversario tratando de proteger la privacidad del legado materno mientras intentan reconducir una situación que ha enturbiado el recuerdo del histórico inmueble familiar.

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