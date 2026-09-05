Corberán: “Centrarme en lo que debería haberse hecho en el mercado no tiene sentido”

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Valencia, 5 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, rechazó hacer una valoración del mercado de fichajes de este verano y se centró única y exclusivamente en “darle lo mejor al valencianismo” al definir la ventana estival de incorporaciones como “parte del pasado”.

“Ahora mismo, el mercado ya es parte del pasado. Venir aquí con los jugadores que tengo y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho no tiene sentido. El sentido y responsabilidad nuestra está en centrarnos en darlo todo y los que estamos tenemos que tener el deseo, la ilusión y la responsabilidad de darle lo mejor al valencianismo”, explicó Corberán este sábado en rueda de prensa.

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“La opinión sobre la plantilla y sus necesidades la sabe el club y a partir de ahí, el club confecciona una plantilla. Lo importante no es lo que podría haber sido, sino los que estamos aquí. Tenemos que darle lo mejor a la afición”, insistió.

El técnico valenciano volvió a poner el foco en los jugadores y en su trabajo al ser preguntado por la posibilidad de incorporar a un delantero tras la baja por lesión de Umar Sadiq. “Siempre que hay una lesión así, el club se debe plantear fichar. Pero nuestro objetivo está, con los que estamos ahora, suplir cualquier tipo de inconveniente y dar un paso adelante. Es la forma que tenemos de suplir a un futbolista que no estará durante bastante tiempo”, afirmó Corberán.

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Corberán también tuvo palabras para el centrocampista ofensivo Harvey Elliott, último en llegar al equipo: “Se adapta muy bien a las estructuras ofensivas que tenemos. Tiene calidad para recibir el pase desde atrás y conectar con los compañeros avanzados. No siente presión con el balón y ese tipo de jugar es necesario para construir fútbol”. EFE

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