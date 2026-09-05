Cavero: "Cometiendo entre 10 y 15 pérdidas es imposible ganar un partido"

Guardar

Vigo, 5 sep (EFE).- El capitán del Bidasoa, Iñaki Cavero, apuntó a las numerosas pérdidas de su equipo como la clave del cómodo triunfo del Porto en la final de consolación de la Supercopa Ibérica de balonmano masculino.

"Está claro que nos enfrentábamos a un gran rival. Hemos intentado todo lo que estaba en nuestras manos, pero cometiendo entre 10 y 15 pérdidas es imposible ganar un partido. Ellos tienen un contra uno muy fuerte que no hemos conseguido contrarrestar en defensa y luego en ataque hemos estado más atascado de lo habitual", señaló a los periodistas.

PUBLICIDAD

Pese a la clara derrota ante el conjunto luso, el extremo derecho cree su equipo sale "reforzado" de la Supercopa Ibérica.

"No hay mejor entrenamiento que dos partidos contra dos grandísimos rivales. Ahora toca darle una vuelta a los errores que hemos hecho para ver que no estamos tan lejos de poder luchar contra los equipos grandes. Esto es un aprendizaje. Somos un equipo joven pero con mucha proyección. A lo largo de la temporada vamos a tener un gran progreso", manifestó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/sab