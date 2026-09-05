Archivada la causa por la que fue investigado el diputado de Junts Francesc de Dalmases

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Barcelona, 5 sep (EFE).- La causa judicial por la que fueron investigados el diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases y el exdirigente de la antigua Convergència Víctor Terradellas, como impulsores de la fundación privada CATmon y la asociación Igman-Accio Solidària, ha quedado archivada.

En un auto con fecha del 5 de agosto de 2026, que se ha conocido hoy y que ha avanzado El Món y al que ha tenido acceso EFE, la jueza Alejandra Gil Lima, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha decretado el "sobreseimiento provisional" de la pieza separada bautizada como Catmon/Igman, ya que "no ha quedado suficientemente acreditada la perpetración de los delitos que se investigaban".

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Las diligencias se incoaron en 2016 y, cuatro años después, se acordó la formación de diversas piezas separadas, una de ellas focalizada en las entidades CATmon e Igman-Accio Solidària.

El entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quería investigar a Dalmases por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias, al sospechar que había obtenido fondos públicos con ánimo de lucro a través las entidades Igman y Catmon, afines a Convergència, entre los años 2014 y 2017.

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La investigación contra Dalmases derivaba de la causa por presunto desvío de fondos públicos para cooperación de la Diputación de Barcelona, que dio pie a una operación policial en la que fueron detenidos empresarios y miembros del llamado 'Estado Mayor' que organizó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Además de Francesc de Dalmases, el juez Aguirre también quiso que se investigara a otros seis responsables de Catmon e Igman, entre ellos Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de Convergència y figura relevante para la internacionalización del 'procés', fallecido hace un año.

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Desde la red social X, Francesc de Dalmases ha reaccionado al archivo de una causa que le ha provocado "desgaste personal" y ha causado "dolor y sufrimiento" a su familia.

"Se acaba esta pesadilla que ha durado diez años. Cayó la trama rusa, cayó la alta traición y ahora cae esta última pieza. Diez años son muchos años. Demasiados", ha denunciado.

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El diputado de Junts llama a los independentistas que se vean "perseguidos injustamente" por los tribunales a "no rendirse, no callar, no dejarse acobardar".

También expresa "un recuerdo triste y añorado" por Víctor Terradellas: "La injusticia suprema es, precisamente, que no pueda vivir este día".

La expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs ha celebrado desde X el archivo de esta causa: "La gente no se imagina el sufrimiento que representan procesos judiciales de 'lawfare' como éste. Para Francesc de Dalmases, hoy se cierra un periplo que entre la alta traición y este caso suman 8 años de persecución, con muchos daños colaterales". EFE

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