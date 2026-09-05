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Archivada la causa por la que fue investigado el diputado de Junts Francesc de Dalmases

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Barcelona, 5 sep (EFE).- La causa judicial por la que fueron investigados el diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases y el exdirigente de la antigua Convergència Víctor Terradellas, como impulsores de la fundación privada CATmon y la asociación Igman-Accio Solidària, ha quedado archivada.

En un auto con fecha del 5 de agosto de 2026, que se ha conocido hoy y que ha avanzado El Món y al que ha tenido acceso EFE, la jueza Alejandra Gil Lima, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha decretado el "sobreseimiento provisional" de la pieza separada bautizada como Catmon/Igman, ya que "no ha quedado suficientemente acreditada la perpetración de los delitos que se investigaban".

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Las diligencias se incoaron en 2016 y, cuatro años después, se acordó la formación de diversas piezas separadas, una de ellas focalizada en las entidades CATmon e Igman-Accio Solidària.

El entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quería investigar a Dalmases por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias, al sospechar que había obtenido fondos públicos con ánimo de lucro a través las entidades Igman y Catmon, afines a Convergència, entre los años 2014 y 2017.

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La investigación contra Dalmases derivaba de la causa por presunto desvío de fondos públicos para cooperación de la Diputación de Barcelona, que dio pie a una operación policial en la que fueron detenidos empresarios y miembros del llamado 'Estado Mayor' que organizó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Además de Francesc de Dalmases, el juez Aguirre también quiso que se investigara a otros seis responsables de Catmon e Igman, entre ellos Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de Convergència y figura relevante para la internacionalización del 'procés', fallecido hace un año.

Desde la red social X, Francesc de Dalmases ha reaccionado al archivo de una causa que le ha provocado "desgaste personal" y ha causado "dolor y sufrimiento" a su familia.

"Se acaba esta pesadilla que ha durado diez años. Cayó la trama rusa, cayó la alta traición y ahora cae esta última pieza. Diez años son muchos años. Demasiados", ha denunciado.

El diputado de Junts llama a los independentistas que se vean "perseguidos injustamente" por los tribunales a "no rendirse, no callar, no dejarse acobardar".

También expresa "un recuerdo triste y añorado" por Víctor Terradellas: "La injusticia suprema es, precisamente, que no pueda vivir este día".

La expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs ha celebrado desde X el archivo de esta causa: "La gente no se imagina el sufrimiento que representan procesos judiciales de 'lawfare' como éste. Para Francesc de Dalmases, hoy se cierra un periplo que entre la alta traición y este caso suman 8 años de persecución, con muchos daños colaterales". EFE

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