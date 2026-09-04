Toda la península está hoy bajo aviso por calor con once CCAA en nivel naranja de riesgo

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- Toda la península está hoy bajo aviso por calor, es decir, las quince comunidades autónomas, de las cuales once de ellas se encuentran en nivel naranja (riesgo importante) por temperaturas muy altas, que serán de hasta 42 grados en puntos del interior andaluz.

Se encuentran en naranja concretamente las siguientes: Andalucía, Aragón, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y la Rioja; el resto hasta quince está en amarillo (peligro bajo).

PUBLICIDAD

En la campiña cordobesa se podrán alcanzar hasta 42 grados, y 41 en la sevillana, en Andalucía, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas se mantendrán elevadas para la época en la mayor parte del país, superándose los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular, sin descartar localmente en las islas.

PUBLICIDAD

Es probable sobrepasar los 40 en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur.

Alcanzarán esos niveles de hasta 40 grados concretamente en varias zonas de Jaén, entre otras en el valle del Guadalquivir.

Asimismo en Aragón, en zonas como el sur de Huesca o la ribera del Ebro de Zaragoza, y en la provincia de Cáceres en la zona de la Siberia extremeña o en Tajo y Alagón.

PUBLICIDAD

También en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), en el valle del Guadiana y en las sierras de Alcudia y en Madrona.

Además en el valle del Tajo (Toledo) y en zonas de Cataluña como la depresión central de Lleida o la de Tarragona. EFE