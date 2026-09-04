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Terzic: "No hay ningún equipo invencible, sobre todo si jugamos en casa"

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Bilbao, 4 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, admitió que el sábado van a recibir en San Mamés a un rival "muy fuerte y duro" como el Atlético de Madrid, pero subrayó que "no hay ningún equipo en el mundo que sea invencible, especialmente" si juegan en casa.

"Tenemos que prepararnos para competir de la mejor manera posible. Tengo mucha ilusión de jugar contra un equipo duro, pero lo hacemos en casa", subrayó el técnico alemán en la rueda de prensa previa en la que expresó además su "enorme respeto" por Diego Pablo Simeone, al que se enfrentó en la Liga de Campeones 2023-2024.

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En aquella eliminatoria de cuartos de final, el Borussia Dortmund entrenado por Terzic apeó al Atlético de Madrid tras remontar en el partido de vuelta disputado en el Signal Iduna Park, con un 4-2 la derrota por 2-1 que encajaron en el Metropolitano.

"Mi respeto por Simeone es enorme. Lleva 15 temporadas creando un equipo de alta calidad en la Liga y en Europa. Aquel partido no fue Terzic contra Simeone, era un Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. Y mañana es un Athletic contra Atlético de Madrid", recalcó.

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El de Menden destacó del conjunto colchonero su "gran transformación en los últimos años" y subrayó que "es mucho más" que la "narrativa" que le define como "un equipo que le gusta defender en bloque bajo y lucha para tener mantener la portería cero".

"Tiene jugadores de mucho talento en el medio campo y en ataque, rápidos y muy fluidos. Es muy eficaz y no necesitan muchas oportunidades para marcar. Siempre rotan las posiciones y su formación en el campo y ese es nuestro desafío. Debemos tener buena comunicación", resaltó.

El alemán, por otro lado, admitió que, después del triunfo en Balaídos en la última jornada "ha sido más fácil trabajar" y confía en que ese 0-2 frente al Celta sea "un buen punto de arranque para construir".

"Estamos a principios de la temporada y espero que al final no sea la mejor actuación, sino una de los mejores. Queremos mejorar sobre ese partido y hemos trabajado con intensidad esta semana. Tenemos una buena oportunidad para empezar a conseguir puntos en casa, que es importantísimo para conseguir nuestros objetivos. Me gustaría celebrar una victoria y estamos preparados para ello", reflexionó.

Por último, Terzic admitió que van "a echar de menos" a Peio Canales, baja por una lesión muscular, y alabó la tarea de un Íñigo Ruiz de Galarreta, que fue uno de los destacados frente al Celta en la posición de mediocentro creativo.

"Es un jugador increíble y muy importante porque no da estructura con y sin balón. Tiene experiencia y es muy tranquilo a la hora de tomar decisiones, nunca está en situación de pánico", destacó el técnico, quien dejó entrever que, con una semana limpia de trabajo, quizás no introduzca tantos cambios en el once como en las jornadas anteriores.

"Jugamos tres partidos en ocho días en la primera semana de la temporada y dos fuera de casa. Fue muy exigente y hubo muchos cambios. Ahora puede haberlos o no, la decisión final será mañana", concluyó Terzic, que ofrecerá la convocatoria el mismo sábado unas horas antes del partido. EFE

ibn/jas/cmm

(foto)

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