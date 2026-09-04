Las orcas reavivan la preocupación en los clubs náuticos, que piden soluciones

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Paula Fernández

Santiago de Compostela, 4 sep (EFE).- Los ataques de orcas a veleros se han vuelto recurrentes en la península en los últimos años y tienen en alerta a los clubs náuticos, que demandan soluciones para evitar más estragos y atajar un problema que incluso afecta a la organización de las regatas.

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La población de orca ibérica se mueve desde la costa francesa hasta la africana siguiendo la migración del atún rojo, su principal presa, y desde 2020 se han reportado incidentes con veleros en Galicia, el Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz y la costa portuguesa.

En invierno y primavera suelen estar más en el sur peninsular y en verano y otoño ponen rumbo al norte, por lo que en esta época suelen ubicarse en aguas gallegas, donde se han registrado los últimos incidentes.

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El sábado, un grupo de cetáceos partió el timón de un velero que se dirigía a Baiona (Pontevedra) tras participar en la regata Trofeo Ignacio Montenegro, organizada por el Club Náutico San Vicente.

Al día siguiente, volvieron a aparecer en la zona norte de la ría de Vigo, donde otro barco sufrió daños.

Estos episodios han reavivado la preocupación de los clubs náuticos, que demandan soluciones para evitar los encuentros entre orcas y veleros y que los daños puedan ir a más.

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"Es una problemática que ya tenemos desde hace unos cuantos años. Ya hemos transmitido a todas las instituciones la preocupación que tenemos en el mundo náutico", explica a EFE el vicepresidente del Monte Real Club de Yates (Baiona), Alechu Retolaza.

Este club celebra desde este viernes el Trofeo Príncipe de Asturias y "estarán vigilantes" ante cualquier aviso, aunque la regata se realiza en una zona donde nunca ha habido ataques y no se han planteado suspenderla.

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En el caso de la regata del pasado sábado, el coordinador de seguridad, Jano Martín, comunicó antes a los participantes que se había detectado una interacción a unas 20 millas, en Cabo Silleiro (Baiona), para que decidiesen si salir o no, detalla a EFE.

La regata transcurrió "perfectamente", pero una vez finalizada uno de los barcos participantes que puso rumbo a Baiona se encontró con un grupo de orcas y sufrió daños.

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En julio, se suspendió la primera etapa de la Regata Rías Altas, entre A Coruña y Cariño, después de que las orcas hundiesen un velero en la Estaca de Bares.

"Los armadores y los clubs estamos muy preocupados. Por ahora no hemos tenido víctimas, pero es peligroso", señala a EFE el director deportivo del Real Club Náutico de La Coruña, Jano Toro, que refiere que hay que estudiar qué soluciones hay en otros países para que orcas y veleros "compartan" el mar sin problemas.

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Retolaza, del club baionés, propone analizar el uso de inhibidores que las alejen de las embarcaciones: "Es la solución más sencilla, la que menos les va a afectar a ellas y la que más tranquilidad va a dar a la gente que las vea".

El grupo de orcas que dio el susto el pasado fin de semana en aguas gallegas está identificado por los expertos.

"Son ejemplares que vienen a Galicia todos los años y en particular en estas fechas", declara a EFE el biólogo Bruno Díaz, director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI por sus siglas en inglés).

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Díaz estaba el domingo estudiando el grupo de orcas y presenció cómo dañaba el timón de un velero al que, según él, habían avisado de que modificase la ruta para evitar problemas pero no lo hizo.

Los expertos siguen estudiando este cambio de comportamiento en las orcas, que hasta hace unos años no atacaban a los barcos, y creen que puede deberse a juegos o incluso prácticas de caza.

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Díaz cree que "sería aconsejable" evitar las regatas durante los períodos con alta probabilidad de presencia de orcas e insiste en la importancia de seguir los avisos. EFE

(foto)