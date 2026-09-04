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Interceptadas doce personas llegadas en patera al sur de Mallorca

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Palma, 4 sep (EFE).- Doce personas de origen magrebí han sido interceptadas este viernes de madrugada tras llegar en patera al puerto de la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines.

La interceptación se ha producido a las 4.37 horas en el puerto de la localidad, al sur de la isla, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de los puestos principales de Santanyí y Campos, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local de Ses Salines.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 265 pateras con 4.946 inmigrantes.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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