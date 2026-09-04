Feijóo acusa a Sánchez de "ignorar" los avisos en Ceuta y pide coger la fuerza de la "rabia" para echar a Sánchez

04/09/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), durante el acto de inicio del curso político. A 04 de septiembre de 2026, en Alhaurín el Grande (Málaga, Andalucía, España). El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han participado este viernes en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político. . POLITICA Álex Zea - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "ignorar deliberadamente" los avisos sobre la "invasión" de Ceuta y de no saber un mes después "la versión que ha de dar". Tras advertir de que lo va a pagar en las urnas porque los españoles merecen "un Gobierno que no mienta", ha llamado a coger la fuerza de la "rabia" y de "la esperanza" para el echar a Sánchez y para el cambio en España.

"Han sido capaces de abandonar a los españoles incluso cuando se invade una ciudad. Ellos lo sabían, ellos lo taparon, tenían los avisos, lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos", ha afirmado Feijóo en un acto en Alhaurín el Grande (Málaga) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para inaugurar el curso político con la tradicional fiesta del huevo frito en este municipio.

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Un día después de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso para informar de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio, Feijóo ha criticado que un mes después de lo ocurrido en la ciudad autónoma el presidente del Gobierno "no sabe la versión que ha que dar" y "lo único" que tiene claro "es que Marruecos no tiene nada que ver".

CRITICA QUE SÁNCHEZ AÚN NO SEPA "LA VERSIÓN QUE HA QUE DAR"

"A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta", ha exclamado, para añadir que el CNI y la Policía "tampoco merecen un Gobierno que les use como un chivo expiatorio". A su entender, "si lo sabían, tienen que dimitir por irresponsables y, si no lo sabían, tienen que dimitir por incapaces".

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Feijóo ha recriminado a Sánchez que pidiera humanidad en el Congreso mientras su Gobierno no la muestra con las niñas violadas, las enfermeras que no pueden atender a domicilio porque tienen miedo o las familias que se tienen que recoger al anochecer. "¿Dónde está la humanidad con los ceutíes?", se ha preguntado.

Como ya hizo este jueves en sede parlamentaria, el jefe de la oposición ha avisado que "todo se sabrá" y que "habrá consecuencias políticas y judiciales: "Los españoles os vamos a echar de una manera democrática, contundentemente, en las urnas. Pero os vamos a echar porque no merecéis la dignidad que estáis ocupando".

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LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ, "IGUAL DE NOCIVOS"

También ha cargado duramente contra los socios del Gobierno que siguen apoyando a Sánchez y "tragan con sus mentiras", avisándoles que "no son la alternativa de izquierdas progresistas". "Son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia, igual de nocivos que Sánchez, aunque tengan otro nombre. Son los que, entre la dignidad y el carguito, eligen el carguito", ha manifestado.

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Además, se ha dirigido a los dirigentes del PSOE que, según ha dicho, "fingirán distancia con esta vergüenza". "Llegáis muy tarde. No hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Sois el voto que favorece a Sánchez. Sois el voto que lo mantiene donde está", ha proclamado.

Feijóo ha denunciado que Sánchez sostenga que España "no se entera cuando le invaden 80.000 personas de otro país. "Decir que España es un país vulnerable, sin inteligencia y sin capacidad de defenderse es lo más irresponsable que puede hacer un presidente del Gobierno", ha afirmado.

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El presidente del PP ha recalcado que su prioridad son las familias de Ceuta, los niños que no pueden salir a la calle y que la ciudad autónoma recupere la normalidad. "Y no vamos a parar hasta lograrlo. Estamos con Ceuta y siempre estaremos con Ceuta", ha garantizado.

"VAMOS A POR TODAS"

Feijóo ha asegurado que España "se merece un cambio" y "España se merece un Gobierno que no mienta", parafraseando así al exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. "A España lo que le sobra es Sánchez", ha señalado.

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A menos de un año para las elecciones generales, municipales y autonómicas, ha apelado a la movilización de sus cargos: "Vamos a trabajar por el cambio en España. Vamos a coger toda la fuerza que se necesita, de la rabia y también de la esperanza. Y por eso os digo que vamos a por todas, en cada ayuntamiento, en cada comunidad y en toda España", ha demandado.

Feijóo ha dicho que éste es el último curso político de una legislatura que "nunca debió haber empezado", primero porque "la ganó el Partido Popular" y segundo porque "esa mayoría parlamentaria ficticia se rompió durante los primeros meses y continúa rota". "Estamos en una legislatura efectivamente que nunca debió de llegar tan lejos, pero pasó", ha apostillado.

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El líder del PP ha señalado que en las movilizaciones del día 2 de apoyo a Ceuta los españoles "han dicho alto y claro que Ceuta es España", que "no está ni estará sola", que España "es una nación solidaria", "seria, firme y sólida" y que "no es como su Gobierno". "Por lo tanto, entre todos, vamos a cambiarlo", ha concluido.