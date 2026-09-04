El juez desestima la petición de Zapatero de anular el 'caso Plus Ultra' al no ver vulnerados sus derechos

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha vuelto a desestimar el incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no se han vulnerado derechos.

Así lo ha hecho en un auto, recogido por Europa Press, después de que el juez rectificara de forma parcial la inadmisión a trámite del incidente de nulidad que presentó el expresidente socialista, investigado en esta causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias y por las joyas sin declarar que se le incautaron.

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Fue el pasado junio cuando el abogado de Zapatero interpuso el incide nulidad alegando presunta vulneración de derechos fundamentales, como al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

En su opinión, se incorporó al caso prueba "ilícitamente analizada" y que "ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales", asegurando además que la nulidad se da "en la propia génesis" del procedimiento a finales de 2025 y "arrastra las sucesivas actuaciones".

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Zapatero expuso que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apuntó a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia" para la Fiscalía Anticorrupción.

El juez, que en un primer momento acordó inadmitir la petición por haberse formulado fuera de plazo, acabó dando la razón en parte al expresidente y procedió a estudiarla, al entender que estaba dentro del margen porque que se le dio acceso a documentos de la causa unos días más tarde de lo que inicialmente se había considerado.

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Calama investiga si Zapatero intervino de manera irregular en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y su presunta influencia en otras operaciones, así como por las joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones que la Policía halló en su despacho.