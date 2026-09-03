Los empresarios de Ceuta piden no ubicar centros de acogida en el entorno del puerto

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Ceuta, 3 sep (EFE).- La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha mostrado este jueves su oposición a la posible instalación de un centro provisional de acogida en el Muelle de Poniente al entender que este tipo de instalaciones deben ubicarse, siempre que técnicamente sea posible, fuera del entorno portuario.

En un comunicado, el organismo empresarial ha dejado claro que es "plenamente consciente" de la excepcional situación que atraviesa la ciudad y de la necesidad de que las Administraciones habiliten soluciones adecuadas para atenderla.

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La Confederación "no cuestiona esa necesidad, sino la conveniencia de utilizar para ello espacios integrados en una infraestructura estratégica para la economía de Ceuta ya que el puerto concentra diariamente empresas, trabajadores, pasajeros, mercancías, vehículos pesados y operaciones marítimas y logísticas que requieren condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, movilidad y normalidad operativa".

Además, en una ciudad con una disponibilidad de suelo muy limitada, los terrenos portuarios constituyen "un recurso estratégico que debe preservarse prioritariamente para actividades vinculadas al desarrollo económico, logístico y empresarial, así como para la captación de nuevos tráficos, inversiones y proyectos generadores de empleo".

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La CECE considera igualmente necesario evitar decisiones que puedan afectar a la "percepción de seguridad y operatividad" del puerto por parte de navieras, transportistas, provisionistas y demás operadores, comprometiendo su competitividad y sus posibilidades de crecimiento.

Por estos motivos, la Confederación manifiesta expresamente su oposición a la ubicación del centro provisional de acogida en el Muelle de Poniente al entender que es posible dar una respuesta responsable a la situación actual sin comprometer espacios esenciales para el desarrollo económico de Ceuta ni la operatividad de una infraestructura estratégica como su puerto. EFE

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