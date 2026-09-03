Desalojadas unas horas 608 personas de forma preventiva por incendio en un hotel de Toledo

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Toledo, 3 sep (EFE).- Un total de 608 personas alojadas en un hotel de Toledo han sido desalojadas de forma preventiva esta madrugada, durante alrededor de tres horas, debido al incendio en un cuadro eléctrico, que no ha registrado heridos.

El fuego se inició a las 1:28 horas de este jueves en un hotel situado en la calle Concilios de Toledo, según ha informado el servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha.

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El fuego se originó en un cuadro eléctrico de la primera planta y originó mucho humo, sobre todo en la primera y segunda planta del establecimiento, según ha precisado el Ayuntamiento de Toledo.

De forma preventiva han sido desalojadas 608 personas que a partir de las 4:15 horas ya estaban regresando a sus habitantes una vez que los bomberos han extinguido el fuego y han ventilado el establecimiento.

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No se han registrado heridos aunque en preventivo han acudido al lugar una UVI y una ambulancia de soporte vital.

También han estado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local y Protección Civil, ha agregado el 112. EFE

lsy/mcm