Espana agencias

Asencio afronta el juicio del vídeo sexual pendiente del perdón de las mujeres afectadas

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 3 sep (EFE).- El defensa del Real Madrid Raúl Asencio afronta desde este jueves el juicio por el vídeo sexual que presuntamente grabaron tres de sus excompañeros de la cantera del club con dos jóvenes de 17 y 18 años en Gran Canaria, pendiente de que la Fiscalía retire la condena que pide para él.

El jugador internacional sigue teniendo sobre su cabeza una solicitud de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero el Ministerio Fiscal ya ha adelantado que está dispuesto a retirarla si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como ya han manifestado en la instrucción.

PUBLICIDAD

Y ello es posible porque el delito que se imputa a Raúl Asencio tiene el carácter de semipúblico en el Código Penal español y la responsabilidad que cabe exigir a quien lo comete desaparece si el ofendido por lo ocurrido lo perdona; las ofendidas, en este caso.

Su defensa tiene atada ya esa salida desde hace meses con los representantes legales de las dos afectadas, que retiraron sus acusaciones particulares contra él tras recibir una indemnización cuya cuantía no ha trascendido y una disculpa formal del jugador.

PUBLICIDAD

Sin embargo, todo ello se hizo al final de la instrucción, por lo que la fiscal del caso exigió que ese perdón no solo apareciese en un acta notarial (como pretendía la defensa), sino que se formalice en el juicio oral, para que el tribunal pueda cerciorarse de que las dos jóvenes lo conceden de forma consciente y libre.

Los hechos sobre los que gira este juicio ocurrieron en el verano de 2023 en un club de playa de Amadores (sur de Gran Canaria), cuando tres compañeros de Raúl Asencio en aquel momento en la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, mantuvieron una relación sexual con dos jóvenes plenamente consentida.

El problema es que también tomaron vídeos y fotos del encuentro, presuntamente sin permiso de las dos mujeres. Y luego, según las acusaciones, difundieron esas imágenes por WhatsApp a varias personas más a pesar de que las chicas les dijeron que las borraran.

Uno de esos vídeos llegó al teléfono móvil de Asencio, al que se acusa de habérselo mostrado una tercera persona, a sabiendas de que se grabó sin permiso y de que las afectadas exigieron eliminarlo.

No ha transcendido si las defensas de Ruiz, Rodríguez y García han intentado también obtener el perdón de las víctimas, pero en su caso solo les libraría de la acusación menos grave que se dirige contra ellos, ya que la Fiscalía también les imputa un delito de pornografía infantil, por grabar y difundir imágenes sexuales de una menor.

Y en ese cargo concreto, la ley no permite el perdón del ofendido. Con él o sin él, se condena, si hay pruebas suficientes del delito.

Fuentes de las defensas no descartan que el juicio finalmente no se celebre, ya que sigue abierta la posibilidad de que Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García pacten una condena de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones que representan a las jóvenes, confesándose culpables a cambio una pena menos grave.

Si ese acuerdo no se produce, se exponen a solicitudes por parte del Ministerio Público de cuatro años y siete meses de cárcel.

La vista se celebra desde las 9.00 horas en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, con tres sesiones previstas (jueves 3, viernes 4 y lunes 7).

En principio, ninguno de los cuatro acusados comparecerá en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, ya que la juez les ha permitido asistir al juicio por videoconferencia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mary de Dinamarca muestra su apoyo a Haakon y Mette-Marit y se emociona al hablar del rey Harald: “Era una gran persona”

La familia real danesa guarda una estrecha relación con la casa noruega y, de hecho, la princesa Mette-Marit es madrina de Christian, el príncipe heredero de la corona de Dinamarca

Mary de Dinamarca muestra su apoyo a Haakon y Mette-Marit y se emociona al hablar del rey Harald: “Era una gran persona”

Calendario escolar 2026-2027 de Asturias: inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

La vuelta al cole se acerca, por lo que los estudiantes asturianos se preparan para regresar a las aulas

Calendario escolar 2026-2027 de Asturias: inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

Cuál es la fruta que hidrata, cuida la digestión y protege el corazón

Los romanos expandieron su consumo y actualmente es una de las frutas más populares

Cuál es la fruta que hidrata, cuida la digestión y protege el corazón

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de septiembre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de septiembre

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

Según el análisis de Fedea, la elección creció al 24% en 2024 pese a la pérdida económica, y factores como impuestos o desconfianza en el sistema solo explican una parte de esa decisión

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el informe policial complica la versión del Gobierno

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el informe policial complica la versión del Gobierno

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

Las claves para entender por qué se ocultó información a Marlaska sobre la entrada masiva a Ceuta: de la jueza Tardón a la cadena de mando de Interior

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

Las versiones sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: el informe señala el “guiado activo” de sus agentes mientras Interior asegura que no se le puede atribuir la autoría

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

La batalla de los universitarios por alquilar se recrudece: en septiembre les toca pagar más, vivir lejos del campus y conformarse con lo que queda

El 44% de la población urbana europea vive en zonas donde los ingresos medios solo alcanzan para comprar menos de 50 metros cuadrados

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

DEPORTES

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles