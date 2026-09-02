Urtasun ve "evidente" algún tipo de responsabilidad de Marruecos en el salto a Ceuta

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Madrid, 2 sep (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado este miércoles "prudente" ante el informe policial que apunta a que agentes marroquíes guiaron la entrada masiva de migrantes a Ceuta, si bien ha considerado que es "evidente" que Rabat ha tenido "algún tipo de responsabilidad", por acción u omisión.

Urtasun respondía así, en declaraciones a TVE, al ser preguntado por el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras remitido a la magistrada Tardón que señala que la “invasión” de Ceuta "fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

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"Más allá de la existencia o no de ese informe, si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción u omisión tendrá. Parece una cosa bastante de sentido común", ha señalado Urtasun.

Por ello, ha considerado que habrá que analizar "exactamente cuál" es la responsabilidad "y habrá que dialogar con las autoridades marroquíes para ver qué ha pasado, pero algún tipo de responsabilidad es evidente que ha habido", ha insistido.

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El portavoz de Sumar ha asegurado no disponer del informe ni tener conocimiento de su existencia más allá de lo que han publicado los medios de comunicación, por lo que ha emplazado a esperar a que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los servicios policiales "aclaren" si existe ese informe, "por qué no se elevó al mando político del ministerio".

A su juicio, el salto masivo de Ceuta "probablemente" fue un ataque híbrido utilizando personas vulnerables para desestabilizar al Gobierno progresista de España, una circunstancia que cree que se acabará investigando, aunque ha reconocido que se tardará "en tener todo el contexto de lo que sucedió" los días 30 y 31 de julio.

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Respecto a las concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas esta tarde, ha defendido el derecho a organizar convocatorias y protestas, si bien ha calificado de "absolutamente deleznable" la actitud en esta crisis de la oposición, que, a su juicio, está "cruzando una línea muy peligrosa" y "jugando con fuego".

En cuanto a una posible visita del rey a Ceuta, ha señalado que sin minimizar la importancia institucional que puede tener que Felipe VI vaya a la ciudad autónoma, considera que ahora no es "lo más urgente", que pasa por recuperar la normalidad, una tarea en la que el Gobierno "está volcado", ha asegurado.

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Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, del grupo Sumar en el Congreso, ha asegurado en X que lo conocido es "muy grave" ya que o bien la Policía "oculta información" al ministro del Interior o bien este "ha mentido", y considera que en cualquier caso "deben asumirse responsabilidades y actuar".

En un escrito dirigido a la Mesa del Congreso ha solicitado tanto el informe policial como la carta de Grande-Marlaska. EFE