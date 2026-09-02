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Urtasun se muestra prudente sobre el informe policial en Ceuta pero insiste: Sumar ve "responsabilidad" de Marruecos

31/08/2026 El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, interviene en una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
31/08/2026 El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, interviene en una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reafirmado que Sumar aprecia que Marruecos tiene "responsabilidad" en la crisis en Ceuta pero se ha mostrado prudente sobre el informe policial que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, ha afirmado que no tiene conocimiento de dicho informe más allá de lo que ha leído en los medios de comunicación y que, por ello, quiere ser "respetuoso" y esperar a que el propio Ministerio del Interior aclare si existe dicho documento y, en ese caso, por qué no se elevó a la cúpula del departamento de Marlaska.

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Dicho esto, Urtasun ha reconocido que en el seno del Gobierno de coalición tienen "cierto debate" porque Sumar, el ala minoritaria del Ejecutivo, sostiene que el país vecino tiene "alguna responsabilidad por acción u omisión en esta crisis más allá de la existencia o no de este informe policial.

"Parece una cosa bastante de sentido común", ha declarado el ministro de Cultura para señalar que habrá que dialogar con las autoridades marroquíes de cara a esclarecer "qué ha pasado". "Pero algún tipo de responsabilidad es evidente que ha habido", ha insistido.

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"ATAQUE HÍBRIDO"

También ha reconocido que la polémica suscitada por este informe saldrá a colación durante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, este jueves en el Congreso, dado que es lógico que los grupos parlamentarios pregunten sobre este asunto.

Por otro lado, Urtasun ha desgranado que lo ocurrido en Ceuta es un "ataque híbrido" contra España en el que se ha utilizado a personas para "desestabilizar" al Gobierno progresista, viendo las reacciones al respecto de Israel o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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