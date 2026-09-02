Un septiembre de locos (en videojuegos): FC27, Lobezno, Batman o Blood of Dawnwalker

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Javier Picazo Feliu

Madrid, 2 sep (EFE).- El mes de septiembre llega cargado de grandes lanzamientos de videojuegos, adelantados para evitar el huracán que se espera provoque en noviembre la salida del GTA VI.

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Vuelven los simuladores de fútbol y baloncesto, FC27 y NBA2K27, regresan sagas como ‘Control Resonant’, ‘Silent Hill’, ‘Lego Batman’ y ‘Onimusha’, y llegan los esperados ‘Halloween’ o ‘The Blood of Dawnwalker’.

Se trata de uno de los juegos más esperados del año. Con un toque oscuro y fantasioso similares al genial ‘The Witcher 3’ (está creado por extrabajadores de su estudio CD Projekt), llega este juego de rol y acción con una ambientación profunda, una narrativa intensa y un mundo lleno de acción y vida. Vampiros, mundo abierto y ambientación medieval.

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La desarrolladora nipona Capcom resucita una de sus sagas más seguidas, Onismusha. Ambientado en el Kioto de la era Edo, el jugador toma el control de un samurái en su lucha contra las hordas del inframundo. Un juego muy exigente lleno de posibilidades.

La saga más esperada para los aficionados al baloncesto regresa con mejoras que cada vez son más difíciles de encontrar dado su nivel de pulido. En este caso, una de las principales llega de la mano del modo carrera, que nos traslada a cinco etapas en la historia de la NBA. Se puede jugar la liga de Magic Johnson y Larry Bird, la de Michael Jordan o la de Kobe Bryant, entre otros.

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¿Te imaginas convertirte en el asesino Michael Myers del clásico Halloween de 1978?. Pues esa es la premisa de una propuesta que pone a los jugadores en la piel del asesino o de los habitantes de un pueblo que deberá salvarse del terrible criminal de la máscara blanca. Multijugador y modo historia para un título con mucha nostalgia.

Insomniac Games, creadores de la saga de Spider-man, entre otros, firma uno de los títulos más esperados del año en exclusiva para PlayStation. Una aventura de acción en tercera persona tan brutal como el protagonista, el mutante más famoso con sus garras de adamantium.

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La aclamada franquicia de estrategia táctica y diseño anime regresa con una aventura con combates por turnos.

Nuevo juego de Lego del Caballero Oscuro en una aventura de acción en mundo abierto dentro de la oscura Gotham City. Un título que promete acción y humor.

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Videojuego multijugador en línea de supervivencia en un mundo abierto ambientado en Arrakis, el planeta Dune. Su narrativa lleva a una línea temporal alternativa donde Paul Atreides nunca nació, alterando la historia y la guerra por el control del planeta.

Videojuego de rol de acción con toques sobrenaturales continuación del genial título ‘Control’ de 2019. Poderes especiales, adrenalina y un nuevo escenario, un Manhattan fracturado por fuerzas cósmicas.

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Nuevo título de la saga de terror de Konami, esta vez en primera persona pero con la misma intriga y terror de siempre. El escenario esta vez nos traslada a una isla.

La cita anual con el fútbol nos trae un nuevo ‘Fifa’, conocido ahora como 'FC 27'. Su principal novedad es ‘The Grounds’, un mundo abierto en el que crear una historia con nuestro personaje en el que se mezclan fútbol callejero y una ciudad interactiva. Un superventas que trae también novedades en su jugabilidad o en el modo carrera y el mercado de fichajes que ahora tendrá soporte de IA.

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Los usuarios del servicio de suscripción de PlayStation recibirán en septiembre un paquete de títulos. 'Sniper Elite: Resistance' (acción y sigilo táctico en la Francia ocupada), 'MLB The Show 26' (simulación de béisbol profesional con un paquete exclusivo de contenido inicial), 'Wobbly Life' (aventura cooperativa en mundo abierto con puzles) y 'Chained Echoes' (un juego de rol estilo JRPG de corte clásico inspirado en la era de los 16 bits). EFE

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