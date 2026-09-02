Espana agencias

Un septiembre de locos (en videojuegos): FC27, Lobezno, Batman o Blood of Dawnwalker

Guardar

Javier Picazo Feliu

Madrid, 2 sep (EFE).- El mes de septiembre llega cargado de grandes lanzamientos de videojuegos, adelantados para evitar el huracán que se espera provoque en noviembre la salida del GTA VI.

PUBLICIDAD

Vuelven los simuladores de fútbol y baloncesto, FC27 y NBA2K27, regresan sagas como ‘Control Resonant’, ‘Silent Hill’, ‘Lego Batman’ y ‘Onimusha’, y llegan los esperados ‘Halloween’ o ‘The Blood of Dawnwalker’.

Se trata de uno de los juegos más esperados del año. Con un toque oscuro y fantasioso similares al genial ‘The Witcher 3’ (está creado por extrabajadores de su estudio CD Projekt), llega este juego de rol y acción con una ambientación profunda, una narrativa intensa y un mundo lleno de acción y vida. Vampiros, mundo abierto y ambientación medieval.

PUBLICIDAD

La desarrolladora nipona Capcom resucita una de sus sagas más seguidas, Onismusha. Ambientado en el Kioto de la era Edo, el jugador toma el control de un samurái en su lucha contra las hordas del inframundo. Un juego muy exigente lleno de posibilidades.

La saga más esperada para los aficionados al baloncesto regresa con mejoras que cada vez son más difíciles de encontrar dado su nivel de pulido. En este caso, una de las principales llega de la mano del modo carrera, que nos traslada a cinco etapas en la historia de la NBA. Se puede jugar la liga de Magic Johnson y Larry Bird, la de Michael Jordan o la de Kobe Bryant, entre otros.

¿Te imaginas convertirte en el asesino Michael Myers del clásico Halloween de 1978?. Pues esa es la premisa de una propuesta que pone a los jugadores en la piel del asesino o de los habitantes de un pueblo que deberá salvarse del terrible criminal de la máscara blanca. Multijugador y modo historia para un título con mucha nostalgia.

Insomniac Games, creadores de la saga de Spider-man, entre otros, firma uno de los títulos más esperados del año en exclusiva para PlayStation. Una aventura de acción en tercera persona tan brutal como el protagonista, el mutante más famoso con sus garras de adamantium.

La aclamada franquicia de estrategia táctica y diseño anime regresa con una aventura con combates por turnos.

Nuevo juego de Lego del Caballero Oscuro en una aventura de acción en mundo abierto dentro de la oscura Gotham City. Un título que promete acción y humor.

Videojuego multijugador en línea de supervivencia en un mundo abierto ambientado en Arrakis, el planeta Dune. Su narrativa lleva a una línea temporal alternativa donde Paul Atreides nunca nació, alterando la historia y la guerra por el control del planeta.

Videojuego de rol de acción con toques sobrenaturales continuación del genial título ‘Control’ de 2019. Poderes especiales, adrenalina y un nuevo escenario, un Manhattan fracturado por fuerzas cósmicas.

Nuevo título de la saga de terror de Konami, esta vez en primera persona pero con la misma intriga y terror de siempre. El escenario esta vez nos traslada a una isla.

La cita anual con el fútbol nos trae un nuevo ‘Fifa’, conocido ahora como 'FC 27'. Su principal novedad es ‘The Grounds’, un mundo abierto en el que crear una historia con nuestro personaje en el que se mezclan fútbol callejero y una ciudad interactiva. Un superventas que trae también novedades en su jugabilidad o en el modo carrera y el mercado de fichajes que ahora tendrá soporte de IA.

Los usuarios del servicio de suscripción de PlayStation recibirán en septiembre un paquete de títulos. 'Sniper Elite: Resistance' (acción y sigilo táctico en la Francia ocupada), 'MLB The Show 26' (simulación de béisbol profesional con un paquete exclusivo de contenido inicial), 'Wobbly Life' (aventura cooperativa en mundo abierto con puzles) y 'Chained Echoes' (un juego de rol estilo JRPG de corte clásico inspirado en la era de los 16 bits). EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Absuelto el hombre acusado de planear el asesinato de las princesas Amalia y Alexia de Holanda: “Quería casarse con ella”

El tribunal ha concluido que no existen evidencias suficientes para afirmar que estuviera preparando un ataque real contra ellas

Absuelto el hombre acusado de planear el asesinato de las princesas Amalia y Alexia de Holanda: “Quería casarse con ella”

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

El servicio de trenes se encuentra suspendido y la estación está cerrada por el hallazgo de otro objeto sospechoso

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

La ciudad celebra su autonomía en un clima de tensión, tras la entrada masiva del 30 de julio y las críticas a la respuesta del Gobierno

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

El desempleo bajó a 2.355.918 personas en términos anuales y la contratación indefinida ya representa el 38,5% de los nuevos contratos firmados durante el mes

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

Un psicópata revela uno de los peores episodios de su vida junto a su hermana: “Me quedé ahí mirándola. Se estaba ahogando”

En una entrevista con Uri Sabat, Loïc De Marie recordó los conflictos que tuvo con la policía durante su adolescencia y explicó cómo la terapia cambió algunas de sus conductas

Un psicópata revela uno de los peores episodios de su vida junto a su hermana: “Me quedé ahí mirándola. Se estaba ahogando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

Qué es y de qué se ocupa el CENIF, la unidad de inteligencia de la Policía Nacional detrás del informe que atribuye a Marruecos la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Marlaska, contra las cuerdas: pide información sobre el informe policial que apunta a que la entrada masiva en Ceuta “fue guiada” por Marruecos

ECONOMÍA

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes