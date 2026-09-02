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Tribunal investigará el incendio de Burgohondo (Ávila) por posibles delitos ambientales

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Ávila, 2 sep (EFE).- La Sección de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal iniciado en el término de Burgohondo, uno de los mayores de la historia de España con más de 37.000 hectáreas calcinadas, por los indicios de que se hayan cometido delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

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Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

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El incendio de Burgohondo, declarado el pasado 22 de julio, calcinó un total de 37.818 hectáreas, afectó a una veintena de municipios de los valles del Alberche y del Alto Tiétar, y obligó al desalojo de cerca de 40.000 personas y al confinamiento de otras 10.000.

También arrasó la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las poblaciones de buitre negro más importante de Europa

El portal del plan INFOCAL de la Junta de Castilla y León, que todavía no ha dado este incendio por extinguido y mantiene la declaración de 'controlado', indica como causa probable una negligencia. EFE

agg/fsm/vnz

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