Sumar exige explicaciones al PSOE sobre el informe que implica a Marruecos en Ceuta

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Madrid, 2 sep (EFE).- La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha exigido a sus socios de Gobierno del PSOE explicaciones sobre el informe policial que implica a Marruecos en la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha pedido "depurar responsabilidades" si no se avisó al Ministerio del Interior.

En declaraciones remitidas a los medios, Barbero ha calificado de "graves" las informaciones que aseguran que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la “invasión” (sic) de Ceuta fue "guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

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Un informe que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que desconocía y sobre el que ha pedido por carta explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo.

"Lo primero que demandamos es claridad y transparencia. Seguir diciendo que Marruecos no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil. Necesitamos conocer el contenido completo de ese informe que ha sido filtrado parcialmente. Tienen que darse, además, todas las explicaciones necesarias. Y si esas informaciones no fueron transmitidas al Ministerio del Interior, hay que depurar responsabilidades", ha dicho Barbero.

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Además, ha señalado que si se acredita el contenido del informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores "debería convocar de urgencia a la Embajadora de Marruecos en España para exigirle explicaciones". EFE