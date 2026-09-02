Raúl de Tomás, inscrito por sorpresa por el Rayo

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Madrid, 2 sep (EFE).- Una de las sorpresas que dejó el Rayo Vallecano en los últimos instantes del mercado de verano fue la inscripción con ficha del delantero Raúl de Tomás, al que se le intentó buscar una salida durante julio y agosto al no contar de inicio pero que ahora tendrá una oportunidad dentro de la plantilla que dirige Beñat San José.

Raúl de Tomás, con contrato hasta 2027, regresó este verano al Rayo Vallecano tras su fallida cesión al Al Wakrah catarí, y, aunque su futuro parecía lejos del conjunto franjirrojo, finalmente se ha quedado y ha sido inscrito.

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Hace un año, sin sitio en el esquema de Íñigo Pérez, Raúl de Tomás decidió marcharse cedido al Al-Wakrah en busca de minutos para tratar de recuperar su mejor nivel, volver a sentirse importante y recobrar la confianza. Sin embargo, su paso por el equipo de Catar no fue el esperado y terminó a los pocos meses con trece partidos oficiales, tres de titular, y tres goles con 431 minutos de juego.

Una lesión a principios de este 2026 precipitó su salida y, en febrero, se rescindió el contrato, por lo que lleva casi nueve meses sin competir, siendo su último partido el 7 de enero ante Al-Arabi con sólo 22 minutos sobre el césped.

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En la pretemporada, Raúl de Tomás estuvo al margen del equipo, se ejercitó en solitario y cuando todo parecía indicar que saldría cedido o traspasado la falta de ofertas ha provocado que el club le de la última oportunidad para redimirse y ayudar al equipo, intentando que vuelva a ser un jugador importante, como lo fue tiempo atrás.

Desde su regreso al Rayo en 2022, convertido en el fichaje más caro en ese momento en la historia del club tras un traspaso con el Espanyol cercano a los diez millones de euros, Raúl de Tomás apenas ha tenido continuidad.

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En la temporada 2022-2023 disputó 19 partidos y marcó cuatro goles, en la 2023-2024 jugó 28 y anotó dos y en la 2024-2025, con Íñigo Pérez en el banquillo, sólo jugó tres y estuvo dos meses y medio de baja por una "enfermedad común", según informó el club en su momento.

En total, 50 partidos en tres campañas, unos números muy alejados de los registrados en su primera etapa en el equipo, entre 2017 y 2019, cuando marcó 38 goles en 66 encuentros. EFE

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