Podemos pide que Marlaska dimita y denuncia que el Gobierno siga "defendiendo a Marruecos"

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- Podemos ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras decir que no conocía un informe policial que implicaba a Marruecos en la llegada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio, y ha denunciado que el Gobierno "siga defendiendo" al país vecino y "mintiendo".

"Era evidente que Marruecos es el responsable de la acción hostil a Ceuta. 140 muertos, una crisis humanitaria terrible, Ceuta desbordada. El Gobierno sigue defendiendo a Marruecos y mintiendo. Marlaska no puede seguir ni un segundo más como ministro. Qué desastre de gestión", ha señalado en X el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

PUBLICIDAD

Al igual que IU y el PP, Podemos ha pedido la dimisión de Marlaska tras las formaciones que aseguran que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la “invasión” (sic) de Ceuta fue "guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

Un informe que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que desconocía y sobre el que ha pedido por carta explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo. EFE

PUBLICIDAD