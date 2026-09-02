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Pepu Hernández: “Pau Gasol y yo nos mirábamos y decíamos: ‘Cómo estamos defendiendo’"

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Julia López

Madrid, 2 sep (EFE).- El exseleccionador de baloncesto José Vicente 'Pepu' Hernández confiesa en una entrevista a EFE, con motivo de los 20 años transcurridos desde el oro conquistado en el Mundial de Japón 2006, que, durante la final ante Grecia (70-47), se miró con un lesionado Pau Gasol en el banquillo y ambos exclamaron sorprendidos: “¡Cómo estamos defendiendo!”.

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El 3 de septiembre de 2006 la selección masculina absoluta de baloncesto se proclamó campeona del mundo en Saitama, un hecho sin precedentes en el deporte colectivo español en aquel momento.

“Lo disfruté al máximo porque hubo una importancia del baloncesto a nivel nacional muy significativa”, explica a EFE Pepu Hernández (Madrid, 1958).

“Me sorprendió mucho que, tras ganar la semifinal ante Argentina, el equipo no estaba del todo contento en el vestuario. Estaban muchos tristes, algunos llorando, porque no un jugador muy importante, sino su amigo Pau, se iba a perder el partido tan divertido de la final”, explica Pepu, quien perdió a su padre la noche antes de la gran final del Campeonato del Mundo.

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“Sabíamos que estábamos haciendo un buen baloncesto, pero había que demostrarlo”. Dicho y hecho. España arrasó a Grecia en la gran final del torneo. “Fue extraordinario”, afirma con rotundidad.

Según confiesa el seleccionador 20 años después, el día antes de la final el equipo entrenó “sólo con 9 jugadores y caminando”. Pau Gasol, MVP del torneo, se había lesionado en la semifinal contra Argentina (75-74) y Juan Carlos Navarro y José Calderón estaban con molestias. Sin embargo, la selección demostró que era mucho más que un equipo y consiguieron levantar el trofeo.

“En la final hicimos una defensa 1-4, en la que defendíamos al interior, cuando se suele defender a un tirador fuera y, si la hicimos seis veces, nos salió cinco. Fue perfecta”, rememora.

Además, Hernández destaca con alegría que la primera reunión que hubo en la concentración “no fue técnica, hablamos de confianza, respeto y generosidad. Algunos me miraban un poco raro, pero fue entendiéndose”, argumenta. Y vaya si se entendió.

Los hermanos Pau y Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Jorge Garbajosa, Rudy Fernández... Aquella convocatoria reunió a una generación inolvidable para el baloncesto español. “Una de las claves era lo inteligentes que eran, todos eran importantes”.

De hecho, el madrileño reivindica orgulloso que sus pupilos del verano de 2006 sigan “volcados en el baloncesto”.

Asimismo, confiesa que cuando la Federación Española de Baloncesto (FEB) reunió a los 12 jugadores y cuerpo técnico en julio pasado para un acto de homenaje del 20.º aniversario, ahí todos fueron “conscientes del equipazo" que habían integrado.

Un discurso marcado por esa palabra, así pronunciada, que ya forma parte del imaginario colectivo de este deporte y que el mismo Pepu asegura que no tenía preparado al regresar a España.

“Fue sorpresivo para todos, no sabía dónde íbamos a ir. Al subir al escenario en Plaza de Castilla me encontré con un montón de gente que no esperaba encontrarme y lo primero que se me ocurrió fue desearles mucho baloncesto a todos”, rememora sobre la masiva celebración en las calles por el título conquistado en Japón.

Echando la vista atrás, el histórico entrenador afirma que una de las cosas que más le emociona es que el combinado nacional llegó “a mucha gente que posiblemente ni le gustaba el baloncesto. No sólo fue un triunfo del equipo, sino que había sido algo más por cómo se hizo, por cómo era el equipo”.

“Tampoco lo teníamos muy claro, cuántos y cómo nos estaban siguiendo en toda España, pero luego nos quedó claro que muchísima gente. Fuimos conscientes quizás días y meses posteriores al campeonato porque hubo una afluencia tremenda, no sólo de aficionados, sino de jugadores y jugadoras que querían acercarse al baloncesto”, asegura.

Veinte años después de una fecha histórica, ya entonces y también ahora, parafraseando a Pepu, el baloncesto es un buen sitio en el que estar. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com: cod. 8002239007, 8002238794, 55020883347 y otras)

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