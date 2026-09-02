Marlaska pide explicaciones al director de la Policía por el informe que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta

04/08/2026 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis en Ceuta, en la sede del Ministerio del Interior, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). Durante la reunión el ministro ha trasladado el total compromiso de España con la normativa fronteriza comunitaria y el control de las fronteras europeas. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

Según ha informado Interior, Marlaska ha remitido una carta a Pardo en la que le reclama "ser informado sobre la veracidad" del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido.

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En dicho informe, según ha adelantado 'El Español', la Policía informa a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

De ser cierto el informe, el ministro del Interior pide mediante un oficio al director general de la Policía que aclare "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

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En este sentido, Marlaska considera que es "esencial" saber esto para que el Gobierno pueda adoptar las "decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado", según ha informado Interior.

Asimismo, Marlaska ha recordado al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional por parte del Gobierno el pasado 25 de agosto, "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional", del 'mando único' que lidera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de los demás órganos con competencias en este ámbito.

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Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el propio ministro del Interior han desvinculado a Marruecos de la crisis en Ceuta, que han relacionado con bulos en redes sociales tras la sentencia del Tribunal Supremo que impide el retorno de migrantes que accedan a España a nado, así como a mafias y al papel en la sombra de Rusia e Israel.

También han mantenido que ni el CNI ni ningún otro servicio de información de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado alertó de la entrada masiva en Ceuta ocurrida a finales de julio, ya que lo que recibieron fue informes de situación como en años anteriores.

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Cabe recordar que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón solicitó el pasado 3 de agosto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para determinar si la crisis en Ceuta respondía a la acción concertada de un grupo criminal.

La magistrada también hizo lo propio con el Servicio de Información de la Guardia Civil para saber si fue alertado sobre la entrada masiva en los días previos.

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