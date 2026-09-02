Los bomberos dan por extinguido el incendio de Segorbe que quemó 630 ha y desalojó Gátova

Guardar

València, 2 sep (EFE).- El incendio forestal que se declaró en la tarde del 20 de agosto en Segorbe (Castellón), que obligó a evacuar Gátova (Valencia) y que se encontraba controlado desde el pasado 25 de agosto tras quemar 630 hectáreas, ha sido dado por extinguido a las 9:00 horas de este martes por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Las llamas, originadas por un rayo durante una tormenta, afectaron a 395 hectáreas del municipio de Segorbe y a 235 de Gátova (Valencia), todas ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra Calderona, según las estimaciones realizadas hasta el momento.

PUBLICIDAD

La intensa columna de humo y el cambio en la dirección del viento obligaron a desalojar durante dos días el municipio de Gátova y a cortar el acceso a la localidad desde la CV-25. EFE