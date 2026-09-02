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Las ayudas directas a empresas y autónomos de Ceuta podrán pedirse hasta 30 de noviembre

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Madrid, 2 sep (EFE).- Las empresas y autónomos de Ceuta podrán solicitar en la web de la Agencia Tributaria las ayudas directas aprobadas en el marco del plan de apoyo a la ciudad autónoma hasta el 30 de noviembre de este año.

Según consta en el real decreto de medidas urgentes publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las solicitudes de ayudas -de 5.000 euros para los autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para las empresas en función de su cifra de negocio- se presentarán en la sede electrónica de la Agencia Tributaria con un formulario especifico.

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En el formulario, que se prevé que esté habilitado el 14 de septiembre, se deberá suscribir una declaración responsable de que se cumplen los requisitos establecidos y de que el desarrollo de la "actividad económica se ha visto afectado negativamente por la crisis migratoria que vive Ceuta".

La ayuda acordada, detalla el BOE, se abonará mediante transferencia bancaria, a partir del 6 de octubre de 2026.

Este fondo de ayudas directas es una de las medidas de apoyo aprobadas ayer por el Gobierno y que supondrán movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año.

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De toda esta partida, 80 millones van a ayudas a empresas y trabajadores con distintas medidas como ERTE con exenciones del 100 % para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5 %.

También habrá una línea de avales ICO por hasta 50 millones.

Asimismo, se ha dado luz verde a dos medidas con carácter permanente y que se aplicarán también a Melilla.

Por un lado, la subida del 50 al 75 % la bonificación por contratación indefinida o por sustitución por incapacidad temporal de personas trabajadoras y el incremento de las bonificaciones en el impuesto de sociedades, del 50 al 60 %, para las entidades residentes.

Todas las medidas del decreto entran en vigor al día siguiente de su publicación, mañana jueves 2 de septiembre, mientras que la modificación relativa a determinadas cuotas de autónomos producirá efectos desde el 1 de octubre de 2026.EFE

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