La policía vuelve a intervenir para frenar entrada de migrantes a un asentamiento en Ceuta

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Ceuta, 2 sep (EFE).- La Policía Nacional ha tenido que intervenir de nuevo este miércoles en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar en Ceuta ante la intención de los grupos de migrantes que acampan en su exterior a entrar en el recinto a la fuerza.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido a primeras horas de esta mañana debido a la acumulación en el entorno de la explanada de Loma Colmenar de más de 500 personas que esperan a ocupar un sitio en las tiendas de campaña que han sido habilitadas en esta zona.

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Un grupo de migrantes han intentado acceder al interior a la fuerza, lo que ha motivado la intervención policial para mantener el orden y dispersar a estas personas, que llevan varios días protagonizando reyertas en estas inmediaciones, según las mismas fuentes.

Los migrantes que están en el interior de la explanada se diferencian del resto por unas pulseras que llevan, según ha comprobado EFE, para que los agentes policiales que están controlando la zona puedan identificarlos y diferenciarlos del resto.

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La zona de Loma Colmenar se ha convertido en un nuevo campamento similar a la playa del Trampolín que está ocupado en su mayoría por marroquíes entre 18 y 35 años, que en algunos casos dicen llevar más de diez días esperando para entrar. EFE

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