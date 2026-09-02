La Policía impide una nueva vía de entrada de heroína con la incautación de 21 kilos

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Madrid, 1 sep (EFE).- La Policía Nacional ha incautado en Las Palmas de Gran Canaria un alijo de heroína de 21 kilos que una organización pretendía introducir en la península a través de una nueva ruta de tráfico de esta droga.

En la operación, denominada Corcel y de la que darán detalles este miércoles en Madrid sus responsables policiales, han sido detenidas cuatro personas que viajaron desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria para recibir la droga y posteriormente introducirla en la península utilizando vehículos de alquiler.

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Los arrestados, que eran dos parejas y todos están en prisión, fueron interceptados 'in fraganti' por los agentes cuando realizaban la transacción de la droga en la cafetería de un hotel a plena luz del día. La heroína se ocultaba en bolsas de plástico de supermercado dentro de una maleta.

En un comunicado, la Policía Nacional califica de "avance relevante" esta operación en su lucha contra el tráfico de heroína al haber permitido detectar una nueva ruta de introducción y tránsito de esta sustancia hacia la península Ibérica.

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Según las estadísticas de la Unidad Central de Inteligencia Criminal correspondiente a la actividad policial desarrollada en 2025 por la Unidad Central de Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado (UDYCO) y su Brigada Central de Estupefacientes, el pasado año repuntaron notablemente las aprehensiones de esta droga, con 66 kilos frente a los cerca de 8 kilos de 2024. EFE