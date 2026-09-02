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La lluvia obliga a aplazar al miércoles el debut de Jódar en el Abierto de Estados Unidos

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Chicago (EE.UU.), 1 sep (EFE).- La lluvia caída de manera intermitente este martes en Nueva York obligó a aplazar al miércoles el estreno del español Rafael Jódar en el Abierto de Estados Unidos.

Jódar, número 13 del mundo, iba a medirse con el chino Yunchaokete Bu, número 124, este martes, pero finalmente jugará en la pista 17 este miércoles, no antes de las 12.30 de Nueva York.

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El español, de 19 años, ha vivido una primera temporada extraordinaria en el circuito ATP y fue recientemente finalista en el torneo de Washington DC.

Este miércoles también volverá a competir Carlos Alcaraz, que cerrará el programa nocturno en la pista Arthur Ashe contra el portugués Jaime Faria, en un partido correspondiente a la segunda ronda.

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La lluvia provocó además la interrupción del partido de la española Paula Badosa contra la australiana Daria Kasatkina, cuando la primera estaba a dos puntos del pase de ronda. EFE

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