Kiko Veneno y Estopa convierten en rumba "un ratito de fiesta" en un "junte" histórico

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Madrid, 2 sep (EFE).- Kiko Veneno ha vuelto a la rumba de la mano de Estopa gracias a la canción 'Yo y mi mánager', que se publica este jueves y que, como ha relatado su sello, nació de "un ratito de fiesta en el camerino de un concierto de C. Tangana".

"No fuméis porros, que se os va a olvidar la letra", cuenta la nota de prensa que les espetó el representante del primero cuando se los encontró en aquel cuarto. A su vuelta, el trío ya andaba "inventando letras sobre un mánager que no les deja hacer esto o lo otro".

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Tamizada por la producción de Bronquio y mezclada por Raúl Pérez en sus estudios La Mina, este 'Yo y mi mánager' supone el retorno de Kiko Veneno a la rumba y además un "junte" histórico que nunca antes se había producido entre dos de las referencias contemporáneas de este género.

Transcurridos ya varios años de aquella última gira de C. Tangana en la que se produjo la chispa creativa, por las agendas de uno o de los otros había sido imposible hasta hace solo unos meses reunirlos en un estudio, cuenta Subterfuge Records.

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El tema constituye el tercer adelanto del nuevo álbum de Kiko Veneno, el número 21 de su carrera, en el que el artista nacido en Figueras (Girona) y criado entre Cádiz y Sevilla ha vuelto con 74 años a la rumba desde la perspectiva moderna de un productor como el citado Bronquio.

Sin título oficial de momento, que se mantiene en secreto, este nuevo trabajo de estudio del autor de éxitos como 'Echo de menos', 'En un Mercedes blanco' o 'Volando voy' se publicará el próximo 6 de noviembre. EFE

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