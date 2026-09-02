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Jupol pide dimisiones tras señalar la Policía a Marruecos en la crisis de Ceuta: "Interior tenía conocimiento"

01/09/2026 Varios inmigrantes hacen cola, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad española del pasado 30 de julio. Por su parte, sindicatos policiales han vuelto a reclamar que se extreme la vigilancia. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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El sindicato Jupol ha exigido este martes dimisiones en el Ministerio del Interior tras el informe de la Policía Nacional alertando de la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta con la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

"La Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior tenían conocimiento de esta información antes de la invasión", ha apuntado Jupol, remitiéndose al informe remitido a la Audiencia Nacional del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

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En concreto, Jupol ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Jupol ha añadido que ellos mismos, como sindicato de la Policía, "alertaron públicamente el 28 de julio --dos días antes de lo que llaman "invasión"-- de que la situación en Ceuta era insostenible".

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El Ministerio del Interior y el Gobierno ha sostenido que ningún servicio de información predijo la dimensión de la crisis en Ceuta y han desvinculado a Marruecos de la entrada masiva.

AVISÓ A VIVAS DEL INFORME EL PASADO VIERNES

En un comunicado, Jupol también ha desvelado que el pasado viernes --28 de agosto-- "informaron" al presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, de la existencia de este informe, "poniendo de manifiesto que la propia Policía Nacional disponía de información previa sobre la posibilidad de que se produjera una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, suponiendo un riesgo extremo".

Jupol ha apuntado a un "contexto de guerra híbrida" y ha recordado que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

Este martes, tras publicarse el informe policial, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha reclamado al director general de la Policía que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva.

En dicho informe, según ha adelantado 'El Español', la Policía informa a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

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