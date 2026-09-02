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Jornada de concentraciones en toda España de apoyo a Ceuta

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Madrid, 2 sep (EFE).- La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para este miércoles, Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios españoles por la crisis migratoria, a las que han llamado a participar PP y Vox mientras que el Gobierno las considera partidistas.

La FEMP ha convocado concentraciones en todos los municipios españoles a las 20:00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España y, en el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.

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Una convocatoria de esta federación que preside María José García-Pelayo (PP) que ha criticado la dirección del PSOE al considerar que la decisión se tomó de forma unilateral y sin acuerdo.

No obstante, algunos municipios socialistas de Valencia, Huelva, Córdoba y Cádiz han anunciado concentraciones solidarias con Ceuta, al margen de la oficial de la FEMP, y han reclamado alejarse del "partidismo" ante la crisis migratoria y humanitaria que vive la ciudad autónoma.

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Por el momento, se han sumado los ayuntamientos socialistas de Sagunto y Gandía (Valencia), de las localidades onubenses de Moguer, Bonares y Santa Olalla del Cala, así como de los consistorios de Baena (Córdoba) y Grazalema (Cádiz), concentraciones que serán mayoritariamente al mediodía, frente a la convocatoria de las 20.00 horas fijada por la FEMP.

Además de las convocadas por la FEMP, se llevarán también a cabo otras en Madrid: frente al Congreso bajo el lema 'Ceuta nos une', en la Plaza de Callao contra el racismo y en la madrileña Puerta del Sol.

Esa convocatoria de la FEMP ha avivado el cruce de reproches entre Gobierno, que las tilda de partidistas e instrumentalizadas, y el PP, que acusa al Ejecutivo de instar a los cargos territoriales a no secundarla.

Los reproches fueron en aumento a última hora del martes a raíz de un escrito de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre estas concentraciones de apoyo a Ceuta, un comunicado que el PP y Vox sostienen que pretendía prohibir estas manifestaciones, lo que fue negado por el Ejecutivo. EFE

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