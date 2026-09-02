Granada registra 41 temblores este miércoles, cuatro sentidos por la población

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Granada, 2 sep (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 41 temblores durante este miércoles en Granada y su área metropolitana, cuatro de ellos sentidos por la población pese a las bajas magnitudes, dado que solo uno de ellos ha superado los 2,0 grados de intensidad.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado estos seísmos desde la medianoche, el más alto registrado a las 10:35 horas, de 2,3 grados y epicentro a 0 kilómetros de profundidad en La Zubia.

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Aunque ha sido el terremoto de mayor intensidad, no ha sido percibido por la población, que sí ha sentido uno de 1,6 grados y epicentro en Churriana de la Vega.

Otros dos temblores de intensidad 1,5 localizados en Granada capital y Huétor Vega, y uno más de 1,4 grados y epicentro en Armilla han sido sentidos.

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El resto de los temblores de este miércoles han tenido su epicentro en Armilla, Güéjar Sierra, Vegas del Genil, Gójar, Ogíjares, Cájar, Albolote, y Monachil

Estos terremotos mantienen activa la serie sísmica marcada por los dos principales seísmos, de magnitud 5,0 y 4,8, registrados el 15 y el 18 de agosto y con epicentro en Alhendín y Gójar, respectivamente. EFE

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