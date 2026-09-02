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Gobierno traslada a Fiscalía de Medio Ambiente el balance de investigación de la orca Toñi

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Madrid, 2 sep (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente un oficio de traslado de información sobre las actuaciones previas iniciadas por un posible delito contra especies de fauna protegida, en relación con el disparo sufrido por Toñi, la orca (Orcinus orca) más longeva de la población del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.

Este envío se enmarca en la investigación que el Ministerio inició tras detectarse a mediados de agosto marcas de perdigones en la aleta dorsal del animal, lo que ha llevado a distintas actuaciones en las últimas semanas, según indica hoy el Miteco en un comunicado.

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Las pesquisas apuntan a una embarcación de bandera española que, presuntamente, realizó los disparos en aguas portuguesas, añade el Ministerio.

Asimismo, el Ministerio ha solicitado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil su colaboración para la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables.

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También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas, la realización del correspondiente informe pericial balístico y la práctica de otras diligencias de investigación que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido en que se trata de una especie vulnerable cuya protección está amparada por la ley.

"Desde el Ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También seguiremos de cerca la evolución de las heridas", ha señalado.

El ejemplar atacado ha sido avistado recientemente junto a un grupo de orcas en aguas gallegas. Según los indicios disponibles, las heridas están evolucionando de manera favorable.

Desde el 13 de agosto, los agentes medioambientales de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina (SGBTM) del Miteco vienen desarrollando actuaciones previas de investigación, después de recibir información proporcionada por la entidad conservacionista WeWhale tras un avistamiento de este ejemplar con heridas de perdigones en la aleta dorsal.

La directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, y su homólogo portugués, Nuno Miguel Soares Banza, presidente del Consejo de Administración del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal, se encuentran en comunicación para abordar este asunto, en un contexto de coordinación entre las autoridades de ambos países. EFE

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