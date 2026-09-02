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Gobierno de Ayuso censura "papel decisivo" de Marruecos e "indolencia" del Gobierno en la "invasión organizada" de Ceuta

01/09/2026 Varios inmigrantes se protegen de la lluvia con telas y lonas, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad española del pasado 30 de julio. Por su parte, sindicatos policiales han vuelto a reclamar que se extreme la vigilancia. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este miércoles el "papel decisivo" de Marruecos en la "invasión organizada" de migrantes que se produjo en Ceuta en julio con "la complicidad del Gobierno de Rabat y la indolencia del Gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras conocerse un informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.

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"34 días después pues lo que vemos es que Ceuta sigue sumida en un caos. Aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿qué sabe el Gobierno de Rabat que tiene maniatado a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno?", se ha preguntado el portavoz de Gobierno, quien ha calificado estos hechos de "invasión organizada" frente a las "cortinas de humo" de Sánchez.

Coincidiendo con el día de Ceuta, la Comunidad de Madrid iluminará la fachada de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de la ciudad autónoma y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno van a participar en la manifestación frente al Ayuntamiento de la capital para "mostrar el apoyo a todo el pueblo de Ceuta" pese a que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, lo "intente boicotear".

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"La imagen de Pedro Sánchez de vacaciones en chancletas, en la residencia real de la Mareta, con más seguridad de la que tenían los ciudadanos de Ceuta cuando estaban siendo invadidos, le va a perseguir toda la vida", ha afirmado el portavoz madrileño.

Además, ha recordado que más de 200 inmigrantes irregulares han sido detenidos por la comisión de delitos desde la invasión con 23 agresiones sexuales, cinco ataques contra agentes, guardias civiles y militares y caídas superiores al 50% en comercio y hostelería, y un desplome del 90% en el turismo, según Cámara de Comercio.

Es por ello que García Martín ha reprochado que Sánchez haya sido de nuevo "un traidor a España y a los españoles, abandonando a su suerte a los ciudadanos de Ceuta" porque tenía la obligación de proteger las fronteras y a los españoles y "no lo hizo".

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