García-Page, sobre el informe sobre Ceuta: "Si se confirma tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes"

31/03/2026 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page POLITICA JCCM

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta, "tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes".

"Realmente me hago la pregunta de si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó" y "si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran", ha apuntado García-Page en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

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A su juicio, todo lo publicado "es relevante": Hasta que "no sepamos exactamente todo lo que pasó y todo lo que no pasó, francamente no podremos darle arreglo".

En dicho informe, según ha adelantado 'El Español', la Policía informa a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que la entrada masiva en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

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