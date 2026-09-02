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Fallece Arturo Aliaga, expresidente del Partido Aragonés y vicepresidente de Javier Lambán

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Zaragoza, 2 sep (EFE).- Arturo Aliaga López, expresidente del Partido Aragonés (PAR) y una de las figuras de mayor peso de la política aragonesa de las últimas décadas, ya que formó parte durante cerca de dos décadas de distintos gobiernos de Aragón y llegó a ser vicepresidente autonómico, ha fallecido este miércoles.

Aliaga, casado y padre de cuatro hijos, ha fallecido en Zaragoza a los 70 años después de una larga enfermedad con varias recaídas.

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El presidente aragonés, Jorge Azcón, en un mensaje en X ha lamentado profundamente el fallecimiento de Aliaga, de quien ha dicho que fue un servidor público "que trabajó por los intereses de Aragón de forma infatigable".

Nacido el 12 de octubre de 1955 en Jaulín (Zaragoza), era ingeniero industrial y desarrolló inicialmente una trayectoria técnica y académica.

Llegó a ser consejero de industria en los gobiernos de Marcelino Iglesias (PSOE) y Luisa Fernanda Rudi (PP) y vicepresidente del primer cuatripartito de la historia de la comunidad, el liderado por el socialista Javier Lambán con Podemos y Chunta Aragonesista en el Ejecutivo.

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Todo ello resume bien tanto su trayectoria como la del propio PAR: Aliaga consiguió permanecer en el ejecutivo con gobiernos encabezados por los dos grandes partidos nacionales, lo que refuerza la imagen de un dirigente con una larga continuidad institucional y capacidad para participar en ejecutivos de distinto signo político dentro de la tradición pactista del aragonesismo.

Dentro del Partido Aragonés, Aliaga asumió un papel central en el relevo generacional y orgánico de la formación. Fue secretario general entre 2011 y 2015 y en junio de ese año fue elegido presidente del partido en el congreso celebrado en Zaragoza, sucediendo a José Ángel Biel tras sus quince años de liderazgo.

La elección se produjo sin candidatura alternativa y con un amplio respaldo de los compromisarios, en un contexto en el que Aliaga presentaba esa nueva etapa como un proceso de renovación interna del partido.

Sin embargo, su última etapa al frente del PAR estuvo marcada por una fuerte crisis interna. Fue reelegido presidente en octubre de 2021, en un congreso muy disputado frente a Elena Allué, a la que sacó apenas una veintena de votos, aunque ese congreso fue posteriormente anulado por sentencia judicial al considerarlo "amañado” o por irregularidades en el censo y en el proceso.

En febrero de 2023 fue apartado de la dirección del partido mediante una moción de censura de la ejecutiva, en medio de una escisión interna y de la judicialización del conflicto.

En junio de 2023 confirmó que abandonaba la política en un contexto personal difícil, puesto que había encadenado varios problemas de salud, como insuficiencias respiratorias, un grave episodio de covid que lo mantuvo 31 días hospitalizado o un cáncer de vejiga y una insuficiencia renal. EFE

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