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España al completo realiza la primera sesión de trabajo en Berlín

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Berlín, 02 sep (EFE).- A dos días de su debut en el Mundial femenino de Berlín frente a la anfitriona del torneo, la selección española completó este miércoles su primer entrenamiento en la capital alemana bajo las órdenes de Miguel Méndez, que por primera vez contó con la plantilla al completo.

La expedición llegó a tierras alemanas en la tarde del lunes y allí se encontró con la jugadora que faltaba por incorporarse al grupo, Megan DiLeo, que viajó a Berlín directamente desde Portland, ciudad donde juega para las Portland Fires de la WNBA.

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Tras más de un mes de preparación, esta sesión ha sido la primera en la que las 12 jugadoras seleccionadas han entrenado juntas, dado que las cinco WNBA han ido sumándose al grupo de forma escalonada durante los últimos días.

Awa Fam (Seattle Storm) y María Conde (Toronto Tempo) se unieron al grupo en Zaragoza el pasado sábado, mientras que Raquel Carrera (New York Liberty) y Alicia Flórez (Washington Mystics) hicieron lo propio el pasado lunes en la despedida oficial celebrada en Madrid.

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Durante la mañana de este martes el equipo visitó la sede de la marca comercial Nike y posteriormente participó en la sesión de fotos oficial de la FIBA.

Por la tarde, el grupo probó la pista del Max-Schmelling Halle, lugar en el que España jugará dos partidos de la fase de grupos frente a Mali y Japón

Este jueves, la selección dispondrá de la pista oficial de juego, el Uber Arena, para llevar a cabo un último entrenamiento previo al debut del viernes.

Por su parte, Alemania también última los detalles de su preparación y esta tarde ha disputado un encuentro amistoso a puerta cerrada ante la selección de Australia. EFE

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