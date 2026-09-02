El PSOE prescinde de Luis Tudanca como senador por Castilla y León

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Valladolid, 2 sep (EFE).- El PSOE de Castilla y León ha optado por prescindir en el Senado de su anterior secretario autonómico, Luis Tudanca, quien fue elegido como senador por designación autonómica tras dejar el liderazgo socialista en esta comunidad, han confirmado a EFE fuentes socialistas.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha preferido no pronunciarse y esperar a la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva que tienen prevista para la 13:00 horas, cuando harán oficial esta decisión.

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Rubio, no obstante, ha argumentado que todos los integrantes del partido son "necesarios", aunque "nadie imprescindible": "Luis ha hecho una gran labor, igual otros compañeros en otros cargos", ha reconocido la vicesecretaria general.

Ha añadido que el actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, "tiene derecho a confeccionar sus equipos". EFE