El proceso de regularización ha sumado hasta agosto 337.917 afiliados y 40.000 parados

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- El proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de abril ha sumado hasta agosto 337.917 afiliados a la Seguridad Social y 40.000 parados registrados.

Según los datos proporcionados este miércoles por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, una parte de los inmigrantes regularizados "va al paro entre otras cosas porque por primera vez tienen derecho a ser atendidos por funcionarios en la búsqueda de empleo".

PUBLICIDAD

Así, se ha mostrado "firmemente convencido de que el transito por las oficinas de empleo va a ser puramente coyuntural, esporádico, casi burocrático para formalizar una relación de trabajo".

En cualquier caso, ha dejado claro Pérez Rey, "ninguna de estas personas, que la mayoría de ellas formarían parte del colectivo sin empleo anterior, tendrían derecho a una prestación derivada del desempleo sino a tener las garantías de la búsqueda de empleo por parte de los servicios públicos".

PUBLICIDAD

Además ha asegurado que nueve de cada diez inmigrantes regularizados "han ido a nutrir las cifras de afiliación", con 8,4 veces más afiliados regularizados que parados.

El proceso de regularización concluyó el 30 de junio con 1,1 millones de expedientes que, conforme se vayan resolviendo, podrán seguir sumando afiliados y parados registrados. "Es un proceso que aún no ha concluido", ha recordado Pérez Rey.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Seguridad Social ha detallado que, por países de origen, son los colombianos los que más han sumado afiliados desde ese proceso de regularización (97.376), seguidos de los venezolanos (66.733), concentrando entre ambos casi la mitad del total a 31 de agosto.

La mayor parte de los 337.917 inmigrantes regularizados, el 79,8 % (269.627) estaban encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, mientras que 16.912 (un 5 %) son trabajadores autónomos.

PUBLICIDAD

Además, por sexo, el 60,2 % eran hombres (203.418) y el 39,8 %, mujeres (134.499).

Casi el 40 % de los nuevos afiliados procedentes del proceso de regularización están en las regiones de Madrid y Cataluña (64.815 y 64.332) seguidas por Andalucía (44.291) y Comunidad Valenciana (39.830). EFE

PUBLICIDAD