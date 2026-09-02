Espana agencias

El proceso de regularización ha sumado hasta agosto 337.917 afiliados y 40.000 parados

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- El proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de abril ha sumado hasta agosto 337.917 afiliados a la Seguridad Social y 40.000 parados registrados.

Según los datos proporcionados este miércoles por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, una parte de los inmigrantes regularizados "va al paro entre otras cosas porque por primera vez tienen derecho a ser atendidos por funcionarios en la búsqueda de empleo".

PUBLICIDAD

Así, se ha mostrado "firmemente convencido de que el transito por las oficinas de empleo va a ser puramente coyuntural, esporádico, casi burocrático para formalizar una relación de trabajo".

En cualquier caso, ha dejado claro Pérez Rey, "ninguna de estas personas, que la mayoría de ellas formarían parte del colectivo sin empleo anterior, tendrían derecho a una prestación derivada del desempleo sino a tener las garantías de la búsqueda de empleo por parte de los servicios públicos".

PUBLICIDAD

Además ha asegurado que nueve de cada diez inmigrantes regularizados "han ido a nutrir las cifras de afiliación", con 8,4 veces más afiliados regularizados que parados.

El proceso de regularización concluyó el 30 de junio con 1,1 millones de expedientes que, conforme se vayan resolviendo, podrán seguir sumando afiliados y parados registrados. "Es un proceso que aún no ha concluido", ha recordado Pérez Rey.

Por su parte, la Seguridad Social ha detallado que, por países de origen, son los colombianos los que más han sumado afiliados desde ese proceso de regularización (97.376), seguidos de los venezolanos (66.733), concentrando entre ambos casi la mitad del total a 31 de agosto.

La mayor parte de los 337.917 inmigrantes regularizados, el 79,8 % (269.627) estaban encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, mientras que 16.912 (un 5 %) son trabajadores autónomos.

Además, por sexo, el 60,2 % eran hombres (203.418) y el 39,8 %, mujeres (134.499).

Casi el 40 % de los nuevos afiliados procedentes del proceso de regularización están en las regiones de Madrid y Cataluña (64.815 y 64.332) seguidas por Andalucía (44.291) y Comunidad Valenciana (39.830). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

El servicio de trenes se mantuvo suspendido durante varias horas debido al hallazgo de otro objeto sospechoso

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El profesional denunció que muchos pacientes insultan, amenazan y agreden al personal de farmacia para obtener antibióticos, sin saber la sanción real que arriesgan

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

Un productor español defiende la venta directa de alimentos para reducir intermediarios y garantizar una remuneración justa para quien cultiva

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El caso de la orca Toñi llega a la Fiscalía de Medio Ambiente: el Gobierno apunta a que el autor del disparo sería una embarcación española

Los hechos se habrían producido presuntamente en aguas portuguesas. Toñi es la orca más longeva de la población del Estrecho, que se encuentra en peligro crítico de extinción

El caso de la orca Toñi llega a la Fiscalía de Medio Ambiente: el Gobierno apunta a que el autor del disparo sería una embarcación española

Raúl Asencio, condenado por conducir alcoholizado a pocos días de enfrentarse a una causa por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

El futbolista del Real Madrid ha sido multado con 14.400 euros y perdió el carné ocho meses por conducir con una tasa de alcohol en sangre de 0,9mg/L

Raúl Asencio, condenado por conducir alcoholizado a pocos días de enfrentarse a una causa por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de una profesora española que enfadan a Rabat: “Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía”

Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de una profesora española que enfadan a Rabat: “Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía”

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El Gobierno prevé conceder asilo a menores en Ceuta, pero sigue dividido por el traslado de personas a la península: “Hay plazas”

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

ECONOMÍA

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes